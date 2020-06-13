عملية مرحبا 2020 .. وزارة اعمارة تحدد شروط استقبال مغاربة العالم

هبة بريس – الرباط

حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تفاصيل “عملية مرحبا 2020” لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال عطلة هذه السنة.

ووضعت الوزارة، مجموعة من الشروط أمام المغاربة الراغبين في الدخول الى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، وتمثلت أولا في توفر جميع المسافرين على وثيقة تثبت خلوهم من فيروس كوفيد-19، بعد القيام بتشخيص الفيروس لدى المختبرات الطبية المختصة بأوروبا قبل موعد السفر.

وأكدت الوزارة، على ضرورة كون المسافر في حالة صحية جيدة، وخلوه من أعراض الفيروس كارتفاع درجة الحرارة ووضع الكمامات الواقية واحترام التدابير الاحترازية “التعقيم، واحترام التباعد الاجتماعي”، مشيرة الى خضوع المسافرين للكشف قبل طلوعهم للبواخر مع منع جميع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض من السفر.

وأكدت الوزارة على ضرورة حجر المسافرين تذاكرهم قبل موعد السفر حيث سيمنع بيع التذاكر مباشرة سواء بالموانئ أو بالوكالات المختصة.

وأشارت الوزارة الى التقليص من سفن المسافرين الرابطة بين المغرب وإسبانيا ومن طاقتها الاستيعابية، مشددة على ضرورة تقيد البواخر بجميع شروط الوقاية والتدابير الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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