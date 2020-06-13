عملية مرحبا 2020 .. وزارة اعمارة تحدد شروط استقبال مغاربة العالم
هبة بريس – الرباط
حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تفاصيل “عملية مرحبا 2020” لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال عطلة هذه السنة.
ووضعت الوزارة، مجموعة من الشروط أمام المغاربة الراغبين في الدخول الى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، وتمثلت أولا في توفر جميع المسافرين على وثيقة تثبت خلوهم من فيروس كوفيد-19، بعد القيام بتشخيص الفيروس لدى المختبرات الطبية المختصة بأوروبا قبل موعد السفر.
وأكدت الوزارة، على ضرورة كون المسافر في حالة صحية جيدة، وخلوه من أعراض الفيروس كارتفاع درجة الحرارة ووضع الكمامات الواقية واحترام التدابير الاحترازية “التعقيم، واحترام التباعد الاجتماعي”، مشيرة الى خضوع المسافرين للكشف قبل طلوعهم للبواخر مع منع جميع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض من السفر.
وأكدت الوزارة على ضرورة حجر المسافرين تذاكرهم قبل موعد السفر حيث سيمنع بيع التذاكر مباشرة سواء بالموانئ أو بالوكالات المختصة.
وأشارت الوزارة الى التقليص من سفن المسافرين الرابطة بين المغرب وإسبانيا ومن طاقتها الاستيعابية، مشددة على ضرورة تقيد البواخر بجميع شروط الوقاية والتدابير الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
36 تعليقات
إوا البقرة الحلوب مغديش تسافط الأورو ربما يكون فيه الفيروس.
لا اريد ان ازور المغرب حتى لا اكون رهينة
من اراد ان يغامر بمستقبله من الجالية فليدهب الى المغرب
إنشاء الله سوف أسافر إلى المغرب عندي الوثيقة .
الاحباب والاصدقاء سنزورهم السنة المقبلة إن شاءالله اما هذه السنه فالأمور معقدة جداً لاحج ولا عيد ولا عطلة
لا يجب السقوط في الأخطاء السابقة.
إن شاء الله يفتحوا الحدود كانتسناو بفارغ الصبر
هذا حل جيد، رغم أن الوباء من الصعب محاربته، الناس لا تحترم التعليمات و هناك أيضا مشكل الفقر هو أكبر مشكل عوائل تعيش في 4 ميترو مربع و تشارك الدار مع عدة عوائل و مرحاض واحد بدون ماء و عجز بالفلوس لشراء الكمامات، غير خليها على الله و صافي.
مجايينش بصحتكم بالمغرب.
الىabdel هل رأيت بلدا فتح مطاراته وموانىءهه لمن هب ودب في زمن الجاىءحة كل الدول تاخد احتياطات وتراعي مصالحها ومصالح مواطنيها وانت لا ترى إلا مصلحتك.
هدا يعني نشوفكم انشاء الله صيف 2021
ماذا عن المطارات
ولي بغى يرسل الارورو2بلا ما يحيط يام ما كاين مشكل راه حتى هو يقدر يكون فيه فيروس المهجر كيف الحلوف كيف الكرموس مواطن المهجر بقرة حبوب باز والشيخ جالس في مكانه لا تخافوا
ماهذا التمييزيجب طلب هذه الوثقه من جميع المغاربة؟
البلاغ لم يحدد تاريخ بداية العملية فهل سيكون هذا بعد 10 يوليوز أم قبل لكي يحجز الإنسان ورقة الباخرة يجب أن يكون عارفا لوقت السفر . إنه قرار عشوائي كباقي قرارات هذه الوزارة التي أتى وزيرها بإبنته من لندن إلى المغرب وأغلق الحدود على الباقي وترك الناس عالقين في دول ذهبوا إليها فقط في رحلة لثلاتة أيام هاهي قد أصبحت 3 شهور .
هل فعلا الدولة المغربية تريد أبناءها من مغاربة العالم ام فقط
الي فيه الخير الله يجيبولنا جميعا ويجب أخذ الدروس من هاذه الجاءحة ولا تنسوا الفقراء بالصدقة