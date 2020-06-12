العثور على رضيعة ملفوفة في قطعة قماش نواحي فاس

خالد العروسي – هبة بريس

عثرت مواطنة من فاس كانت تمارس نشاطها الرياضي بالطريق المؤدية لصفرو، على رضيعة حديثة الولادة ملفوفة في قطعة قماش، متخلى عنها بمنطقة خالية على الطريق الرئيسية الكائنة بمدخل جماعة عين بيضة نواحي فاس، في ظروف غامضة.

واستنادا لمصادر ” هبة بريس “، فإن الرضيعة التي تم العثور عليها بالمكان المذكور، لا يتجاوز عمرها ثلاث أشهر، وهي في حالة صحية جيدة، ويرجح أن تكون ناتجة عن علاقة غير شرعية دفعت بوالدتها إلى التخلي عنها بهذه الطريقة المأساوية وفي ظروف مناخية جد صعبة

وأضافت نفس المصادر، أنه فور علمها بالواقعة، حلت بعين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل الرضيعة إلى المستشفى الغسانيين بفاس بغية إخضاعها للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها. مضيفة أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ملابساتها وهوية الأم المفترضة.

و أفادت المصادر ذاتها، أن خبر العثور على الرضيعة،خلف موجة من الاستنكار من طرف ساكنة الحي ،والذين تقاطروا إلى عين المكان لمتابعة عملية نقل الرضيعة صوب المستشفى الغسانيين بفاس، من لدن عناصر الوقاية المدنية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0