تسجيل 35 حالة شفاء جديدة وارتفاع في عدد الوفيات بالمغرب

منذ 12 دقيقة
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هبة بريس ـ الربــاط

 

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، تسجيل 35 حالة شفاء من كوفيد 19 بالمملكة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، ان مجموع حالات الشفاء التام إلى 7618 حالة بنسبة تعاف بلغت 88،5 في المائة.

وأضاف  لمرابط أنه تم  خلال الساعات الـ24 الأخيرة تسجيل حالة وفاة جديدة  بسبب الفيروس، ليرتفع  إجمالي الوفيات إلى 212 حالات منذ بداية الوباء بالمملكة، فيما ظل معدل الإماتة مستقرا في 5ر2 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

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