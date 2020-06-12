أرباب المقاهي والمطاعم يتمردون على قرارت مكتبهم الوطني و يقررون فتح محلاتهم

هبة بريس _ الدار البيضاء

في تصعيد جديد، تمرد مجموعة من أرباب المقاهي و المطاعم على قرارات الهيئات و التنظيمات الممثلة لهم و التي دعت للاستمرار في إغلاق المحلات مادامت الحكومة لم تستجب لملفهم المطلبي.

و في هذا الصدد، لم يستسغ عدد من أرباب و أصحاب المقاهي و المطاعم قرارات المكتب المركزي للجمعية الوطنية الممثلة لهم و التي اعتبروها انفرادية و لم تنبني على مبدأ التشاور والتشارك، مما حذا بعدد منهم لتجاهل دعوة المكتب المركزي و الشروع في فتح محلاته.

و في تطور ملفت، أعلنت الكتابة الإقليمية للجمعية السالفة الذكر بعدد من المناطق من بينها الصخيرات عدم انصياعها للقرار المركزي و تمردها عليه من خلال الدعوة لفتح المقاهي و المحلات وفق البروتوكول المتفق عليه حاليا لتجنب المزيد من الخسائر لدى مهنيي القطاع.

و أكد المكتب الإقليمي ذاته أن قرارات المكتب الوطني غير واقعية وتطبعها المزايدات ومشحونة بالتشنج، مضيفا بأنها ستزج بقطاع المقاهي والمطاعم في نفق مظلم.

و دعت نفس الجهة أرباب المقاهي والمطاعم إلى الشروع في عملية فتح محلاتهم لمواكبة و استئناف أنشطتهم بشكل تدريجي، مؤكدة أن فتح المقاهي والمطاعم لا يتعارض مع الاستمرار في النضال من أجل النهوض بالقطاع، داعية الحكومة والسلطات ومختلف الشركاء والمتداخلين للحوار.

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