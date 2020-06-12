أرباب المقاهي والمطاعم يتمردون على قرارت مكتبهم الوطني و يقررون فتح محلاتهم

منذ 6 ساعات
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هبة بريس _ الدار البيضاء

في تصعيد جديد، تمرد مجموعة من أرباب المقاهي و المطاعم على قرارات الهيئات و التنظيمات الممثلة لهم و التي دعت للاستمرار في إغلاق المحلات مادامت الحكومة لم تستجب لملفهم المطلبي.

و في هذا الصدد، لم يستسغ عدد من أرباب و أصحاب المقاهي و المطاعم قرارات المكتب المركزي للجمعية الوطنية الممثلة لهم و التي اعتبروها انفرادية و لم تنبني على مبدأ التشاور والتشارك، مما حذا بعدد منهم لتجاهل دعوة المكتب المركزي و الشروع في فتح محلاته.

و في تطور ملفت، أعلنت الكتابة الإقليمية للجمعية السالفة الذكر بعدد من المناطق من بينها الصخيرات عدم انصياعها للقرار المركزي و تمردها عليه من خلال الدعوة لفتح المقاهي و المحلات وفق البروتوكول المتفق عليه حاليا لتجنب المزيد من الخسائر لدى مهنيي القطاع.

و أكد المكتب الإقليمي ذاته أن قرارات المكتب الوطني غير واقعية وتطبعها المزايدات ومشحونة بالتشنج، مضيفا بأنها ستزج بقطاع المقاهي والمطاعم في نفق مظلم.

و دعت نفس الجهة أرباب المقاهي والمطاعم إلى الشروع في عملية فتح محلاتهم لمواكبة و استئناف أنشطتهم بشكل تدريجي، مؤكدة أن فتح المقاهي والمطاعم لا يتعارض مع الاستمرار في النضال من أجل النهوض بالقطاع، داعية الحكومة والسلطات ومختلف الشركاء والمتداخلين للحوار.

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‫3 تعليقات

  1. جل المقاهي مغلقة لأن الخدمة المعروضة لا تروق الزبائن الذين يفضلون الجلوس مع الاصدقاء واستغلال الانترنيت. اما تلك الجمعيات التي تدعي تمثيلها للقطاع فهي تمثل نفسها وتبحث لنفسها عن امتيازات. اطلب من السلطات أن تتأكد من ادعاءاتها من خلال عدد المنخرطين .

  2. نعم على الحكومة أن تقوم بقرار فتح المحلات وفق البروتوكول المتفق عليه لتفادى خسائر أكبر من التي عليه القطاع الآن.. في يوم 12juin2020 على الساعة 16:00

  3. ايلا جات علي المقاهي غي يبقاو سادين. أكثرهم فيهم غي الفساد والبلية ب جميع أنواعها.

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