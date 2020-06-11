اغتصاب الطفلة إكرام في مدينة طاطا يصل البرلمان

هبة بريس ـ الرباط

وجهت النائبة البرلمانية منى اشريط عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير العدل حول الحيثيات المرتبطة بتمتيع مغتصب الطفلة إكرام بالسراح المؤقت، والتي تقول الوقائع أن رجلا أربعينيا انتهك جسد الطفلة إكرام، التي تخطو بالكاد خطواتها الأولى في عالم الطفولة،

وفي الوقائع ، استفاد الاربعيني بالسراح المؤقت، الأمر الذي كان بمثابة صدمة للجميع، ودفع ساكنة البلدة إلى الاحتجاج، واجتماعيا، من خلال حصوله على تنازل غير مستحق من لدن أب الطفلة

وساءلت النائبة البرلمانية منى أشريط ايضا وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عن الإجراءات والتدابير العاجلة المتخذة من اجل توفير الحماية الاجتماعية والنفسية للطفلة إكرام، وعن استراتيجية الوزارة في مجال حماية الأطفال من الاغتصاب، خصوصا وأن المفارقات المثيرة للانتباه .

ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 1 13