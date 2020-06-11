يهم أصحاب السيارات .. إطلاق “المواعيد عن بعد” لتسجيل السيارات وإجراء الفحص التقني

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن احداث بوابة الكترونية لأخذ المواعيد عن بعد للاستفادة من خدمات مراكز تسجيل السيارات ومراكز الفحص التقني.

وتندرج هذه البوابة في إطار خطة العمل لاستئناف الأنشطة بالمرافق العمومية التي تشرف عليها الوكالة والتي قدمت أمام وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة خلال زيارة ميدانية قام بها ، أمس الأربعاء ،خصصت لمعاينة التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة بكل من مركز تسجيل السيارات لمدينة الرباط وأحد مراكز الفحص التقني للمركبات بها.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن هذه البوابة التي يمكن الولوج إليه عبر شبكة الانترنيت في الحواسيب أومن خلال الهواتف الذكية “www.khadamat.narsa.gov.ma”، ستمكن من تنظيم عملية استقبال المرتفقين أخذا بعين الاعتبار إمكانيات كل مركز على حدة، وذلك من أجل توفير خدمة عمومية في المستوى المطلوب.

وقد أفاد السيد عمارة ، خلال هذه الزيارة الميدانية ، بأن العمل بمراكز الفحص التقني سينطلق غدا الجمعة، فيما سينطلق العمل بمراكز تسجيل السيارات يوم 15 يونيو الجاري، وذلك في إطار احترام تام لكافة المقتضيات الصحية، مضيفا أن حوالي 850 ألف عربة في حاجة للفحص بمراكز الفحص التقني، وأزيد من 250 ألف مواطن ينتظرون استلام البطاقة الرمادية ورخص السياقة بمراكز تسجيل السيارات.

وتابع أن الوزارة اشتغلت منذ بداية تفشي الوياء بالمملكة للإعداد لهذه المرحلة، من خلال احترام التباعد الاجتماعي واستعمال المعقمات والمطهرات وكذا استعمال تطبيق إلكتروني يسمح للمواطن بأخد موعد لتفادي الازدحام، مشيرا إلى أنه تم اعطاء تعليمات لاحترام كافة الإجراءات الصحية والوقائية.

وتهدف هذه الخطة التي تقدم مجموعة من التوجيهات الإرشادية الأساسية الكفيلة بضمان سلامة وصحة المواطنين والمرتفقين، إلى استمرارية العمل وديمومة الخدمات المقدمة في مجال السلامة الطرقية في ظل هذه الفترة من تفشي وباء (كوغيد-19)..

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