العثماني: “سكان المنطقة 1 يمكن ليهم يتنقلو في كل الجهات الآمنة بلا ورقة”

هبة بريس – الدار البيضاء

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال مداخلته بمجلس النواب اليوم أنه أضحى بإمكان سكان المنطقة 1 التي يشار لها باللون الأخضر التحرك و التنقل بكل حرية خلال هاته المرحلة بالجهات الآمنة التي ينتمون لها.

و أوضح العثماني بخصوص التساؤلات التي كانت تتعلق بهاته النقطة أنه أضحى ممكنا لسكان المدن و الأقاليم التي تنتمي للمنطقة 1 التنقل بالجهات الآمنة دون ضرورة توفرهم على ورقة التنقل الاسثتنائي.

كما أكد العثماني أن حتى سكان المنطقة 2 بإمكانهم التنقل لوظائفهم و قضاء أغراضهم الضرورية و التسوق فقط باعتماد الوثيقة التي منحت لهم من طرف مشغليهم فقط دون الحاجة لوثيقة السلطات.

و قال العثماني: “مادام في المناطق 2 سمحنا للمهن الحرة بحال الخياط باش يحل، فمايمكنش نحبسو ناس يمشيو يقضيو أغراضهم عندهم، و يمكن لأي واحد عندو ورقة ديال الخدمة من المشغل ديالو غير بيها يمشي يقضي أغراض أخرى بحال التسوق دون التوفر على ورقة ترخيص السلطات، غير هو ماشي ثاني يمشي يدور و هو ماعندو مايدار”.

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