المجلس العلمي الأعلى : إعادة فتح المساجد ستتم في الوقت المناسب

منذ 8 ساعات
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هبة بريس

أكد المجلس العلمي الأعلى، الأربعاء، أن إعادة فتح المساجد ستتم، في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية بالمملكة بعين الاعتبار.

وفي مايلي نص البلاغ الصادر عن المجلس العلمي الأعلى….

” كانت فتوى المجلس العلمي الأعلى بإغلاق المساجد قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، مما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى وضعها العادي.

وفي الوضع الراهن من استمرار الوقاية من انتشار الوباء، يؤكد المجلس العلمي الأعلى أن إعادة فتح المساجد ستتم، في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار؛ وذلك استنادا للاعتبارات التالية :

• أولا: أن صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف؛

• ثانيا: أن من شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها؛

• ثالثا: أن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، للحديث الصحيح: “دع ما ي ريب ك إلى ما لا ي ريب ك”؛

• رابعا: أن تدخل السلطات العمومية في الأماكن العامة لمراقبة إجراءات الاحتراز من الوباء، ت د خ ل لا يمكن تصوره في المساجد، وعددها يزيد عن خمسين ألف مسجد؛

• خامسا: أنه سيكون من المحرج للجميع، لو وقع فتح المساجد في الوضع الراهن، أن يصاب أشخاص في الأيام المقبلة، لا قدر الله، وينشرون بدورهم العدوى بين المصلين؛

• سادسا: أن استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد، لأن الأرض كلها مسجد، لقوله ﷺ: “وج علت لي الأرض مسجدا…”.

حفظ الله مولانا الهمام وبارك في عمله وأجزل له الأجر والثواب، على تمسكه بمراعاة الضرورة الشرعية الأولى المتمثلة في الحرص على حياة المواطنين، إنه سميع مجيب”.

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‫3 تعليقات

  1. السمع والطاعة لولي أمرنا وللقييمين على أمورنا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء .الصبر والفرج قريب

  2. نتمنى أن يكون هذا الوقت المناسب قريب جدا. أما فيما يخص التباعد فقط يجب على المصلين ألا يلتصقو ببعضهم البعض وهذا في حد ذاته تباعد

  3. مجمعة من المنافقين لا غير

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