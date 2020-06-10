اللون الأخضر للمنطقة1 واللونين الأحمر والاصفر للمنطقة2.. تفاصيل التقسيم الجغرافي لمناطق تخفيف الحجر

هبة بريس – الرباط

صادق مجلس الحكومة يوم أمس الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

في هذا الإطار، وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.

وحسب استراتيجية التخفيف، فقد تم تقسيم جهات وعمالات واقاليم المملكة الى منطقتين “1 .2″، تم الاشارة الى كل منهما بلون معين “المنطقة 1 بالاخضر” و”المنطقة2″ بالأحمر، كما تم إضافة اللون البرتقالي الى المناطق التي قد تنتقل الى المنطقة 1 خلال الأيام القادمة.

هذا ويشار الى أنه سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية. ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ).

وفيما يلي صور التقسيم الجغرافي المعتمد;

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