بوريطة.. حوالي 31 ألف مغربي عالق بالمملكة غادروا إلى بلدان إقامتهم

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

 

أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حوالي 31 ألف مغربي عالق بالمملكة، جراء جائحة كوفيد 19، غادروا المغرب للالتحاق ببلدان إقامتهم.

وقال  بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إنه “في ما يتعلق بالمغاربة العالقين في المملكة، فقد تم القيام بمجهود حيث أن حوالي 31 ألف شخص غادروا البلاد”، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تنظيم رحلات عودتهم كانت تقوم به سفارات دول أجنبية، فقد تم فتح خلية بالوزارة لتلقي هاته الطلبات.

وأضاف، في هذا السياق، أنه تم التواصل مع السفارات لإبلاغها بإعطاء الأولوية للمغاربة العالقين بالمملكة، مشيرا إلى أن إيطاليا مثلا ستخصص باخرة لهذه العملية.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أنه في ما يخص عمليات إعادة المغاربة العالقين بالخارج ،”فقد كان هناك اختيار للذهاب دولة بدولة”، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عملية الجزائر وسيتم البدء في الـ48 ساعة المقبلة بإسبانيا حتى الانتهاء منها.

وأبرز بأن هناك تصورا واضحا حيث تم البدء بالمناطق التي توجد فيها فئات ذات هشاشة من قبيل سبتة ومليلية المحتلتين، وهي الهشاشة التي توجد اليوم في إسبانيا مثلا لدى العاملات في الضيعات وغيرها.

 

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‫3 تعليقات

  1. ماحكم الأشخاص العالقين داخل التراب الوطني وهم محتاجون إلى العودة إلى أحضان قريته

  2. هدشي كدوب مكاينش لي سول فينا سنين وحنا كندخلو فالعملة ومعمر حتا مقدم دار عندنا ولا شي مسؤول سول فينا كفى استحمار الجالية والشعب عامة حنا عرفناكوم على حقيقتكوم

  3. كثير من المغاربة الحاملين لجنسيات أوربيا، لن يسمح لهم بالسفر إلى البلدان التي يقيمون فيها، بينما سمح للأربيين ومعظم هذه الدول لن تفرق بين من أبناء بلادها سواء أوربي أو حاصل على الجنسية، لكن المغرب لن يسمح لهم، فأضاعوا عملهم الآن، السؤال لماذا فعل المغرب هذا؟ الجواب: لأن المغرب محتاج للعملة وهؤلاء المغاربة الحاصلين في المغرب سوف تساعدهم عائلاتهم بالخارج بالأموال، وهذا ما هو محتاجين له،

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