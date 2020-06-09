عاجل : المغرب يمدد “حالة الطوارئ الصحية” إلى غاية 10 يوليوز 2020
هبة بريس ـ الرباط
صادق مجلس الحكومة المجتمع عشية يومه الثلاثاء، 09 يونيو، على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد وذلك (من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليوز 2020 على الساعة الساسة مساءً)، مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك حسب الوضعية الوبائية للأقاليم.
وتدارس مجلس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده في الساعة السادسة من يوىه الثلاثاء، مشروع مرسوم رقم 2.20.406، تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وبسن كقتضيات حاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، لينتهي بالمصادقة على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد.
هذا وكشف بلاغ صحفي صادر، بعد الاجتماع الحكومي، على أن هذا المشروع يأتي اعتبارا لما يستوجبه تطور الحالة الوبائية ببلادنا من مواصلة للتدابير الوقائية والاحترازية وكذا استنادا الى مقتضياتالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020. وفي هذا الاطار، ينص مشروع هذا المرسوم على :
1. تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء الى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.
2. التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة
10 تعليقات
Bzaaaf
لا حول ولا قوة الا بالله
وعلاش زدتو
في العين قذى و في الحلق شجى و إلى الله المشتكى
الله ارحم الوالدين لما شرحوا لينا هذ كلمة التخفيف راني مابقيتش كنفهم لعربية!
السؤال : ما الفرق بين الحجر الصحي و حالة الطوارء ؟
الجواب:
الحجر الصحي هو بقاء الناس في منازلهم و عدم مغادرتها إلا عند الضرورة القصوى مصحوبا طبعا بوثيقة المقدم.
حالة الطوارئ هي : إغلاق المساجد، الجلوس بالمقاهي والمطاعم، منع التجول فوق توقيت معين (مثل 7 مساء..)، السفر من مدينة إلى أخرى، إغلاق المطارات و الموانئ في وجه المسافرين…
إذا، هناك فرق كبير بين الحجر الصحي و حالة الطوارئ. عند انتهاء الحجر الصحي سوف تلغى ورقة المقدم، و عليه ستخرج دون تبرير الى اين تذهب، حتى البراجات لن تبقى (ستعود الباراجات العادية كما قبل).
لكن اذا كانت حالة الطوارء ستلزم المواطنين على عدم التجول ما بعد 9 ليلا مثلا، فسوف يمكنك الخروج من بيتك حرا (رفع الحجر الصحي) شريطة العودة لبيتك قبل 9 ليلا (حالة الطوارء). عند انهاء حالة الطوارئ ايضا آجي لدارك حتى لفجر شغلك هداك كما كنا من قبل.
هناك فرق كبير بين الحجر الصحي وهو بقا في دارك..
وال طوارئ الصحية وهي التزام قواعد السلامة في الشارع كالتباعد والكمامة والنظافة..وعدم سفر مثلا اكتر من 100 كلم…دون الالزام بالبقاء في المنزل…
ارجوا منك ان توزع رسالتي هاته على علماء الامة الاسلامية قدر استطاعتك وهي كالتالي
السادة العلماء المحترمين
التمس منكم توحيد كلمتكم على سنة واحدة الرسول عليه الصلاة والسلام بحيت اصبح المسلم في هدا الزمان تائه بين انياب الشيطان ويبحت عن الحقيقة بكونكم مختلفون في احاديت الرسول واحد يحرم والاخر يحلل والاخر يضعف واصبح المسلم عرضة للضياع
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
جزاكم الله عنا خير
لفضيحة الكبيرة اكثر من كورونــــــــــــــا
هو لما نجـد مسلم خارج من المسجد بجلابة بيضاء ويلتقي مع ابنته عارية متبرجة رائحة الزنا تفوح منها ويبتسم في وجهها ولا ينكر هدا وما فعلت محرم بالكتاب والسنة فقالت لنا المساجد انا غير محتاجة لصلاة المنافقين والله غاني عن العباد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (
واياكم تم واياكم ان تقولون قضيتم على كورونا بجهدكم وحجركم أخبركم ان ها اندار