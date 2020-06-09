عاجل : المغرب يمدد “حالة الطوارئ الصحية” إلى غاية 10 يوليوز 2020

هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة المجتمع عشية يومه الثلاثاء، 09 يونيو، على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد وذلك (من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليوز 2020 على الساعة الساسة مساءً)، مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك حسب الوضعية الوبائية للأقاليم.

وتدارس مجلس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده في الساعة السادسة من يوىه الثلاثاء، مشروع مرسوم رقم 2.20.406، تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وبسن كقتضيات حاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، لينتهي بالمصادقة على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد.

هذا وكشف بلاغ صحفي صادر، بعد الاجتماع الحكومي، على أن هذا المشروع يأتي اعتبارا لما يستوجبه تطور الحالة الوبائية ببلادنا من مواصلة للتدابير الوقائية والاحترازية وكذا استنادا الى مقتضياتالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020. وفي هذا الاطار، ينص مشروع هذا المرسوم على :

1. تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء الى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.

2. التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة

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