أطباء الأسنان بالمغرب: “80 في المئة من العيادات أفلست و الباقي لن يصمد لشهرين”

هبة بريس – الدار البيضاء

خرجت فدرالية أطباء الأسنان بالقطاع الحر من صمتها فيما يتعلق بنداعيات جائحة كورونا على القطاع، مؤكدة أن غالبية العيادات قد أفلست و أن الأطباء يواجهون صعوبات جمة في ظل الضبابية التي تطغى على المشهد الحالي.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس ببلاغ من الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أكدت من خلاله أن قطاع طب الأسنان عرف توقفا تاما لأنشطته منذ 15 مارس 2020، مما كان له تداعيات سوسيو- اقتصادية سلبية كبيرة عليه و هو ما جعله اليوم من القطاعات الأشد تضررا.

هذا المعطى حسب ذات البلاغ أكدته نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بها الفدرالية تحت إشراف أساتذة مختصين، حيث أبرزت أن 99,57% من أطباء الأسنان تضرروا بشكل كبير عقب الإغلاق وأن 89,08 % ليست لهم القدرة على الصمود أكثر من شهرين، منهم حوالي 20 % عبروا عن عجزهم منذ الأيام الأولى للتوقف.

كما يضيف البلاغ أن حوالي72,21 % من أطباء الأسنان الذين شملتهم الدراسة فقدوا ثقتهم في مستقبل المهنة في ظل تداعيات الجائحة على مزاولتهم لها.

ونظرا لكل هذه المؤشرات التي تدق ناقوس الخطر وفق تعبير البلاغ عينه، فقد دعت الفدرالية رئيس الحكومة والوزارات المعنية بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنقاذ قطاع طب الأسنان من الانهيار المحتوم وشبح الإفلاس المحقق لأزيد من 80% من عيادات طب الأسنان، خاصة أن القطاع الخاص لطب الأسنان يغطي أزيد 90% من الخدمات العلاجية.

كما دعت الفدرالية السالفة الذكر وزارة الصحة و كل الوزارات المعنية و القطاعات المتدخلة في أزمة كوفيد 19، بتحمل مسؤوليتها في محاربة المضاربة و رفع الأسعار على كل من مستلزمات الوقاية الفردية ، المواد المعقمة و المطهرات المصادق عليها، مع توفيرها بأثمنة مناسبة و بكميات كافية، و محاربة السوق السوداء التي تروج منتوجات غير موافقة للمعايير المتعارف عليها.

و بالإضافة لذلك، دعت فيدرالية أطباء الأسنان بالقطاع الحر إلى رفع التهميش والإقصاء عن قطاع طب الأسنان من طرف وزارة الصحة باعتباره أحد أعمدة المنظومة الصحية، داعية إياها إلى الإسراع بتعيين ممثل عنهم بلجنة الطوارئ الوزارية الخاصة بكوفيد 19 للإسهام في بلورة سياسة صحية وقائية و حمائية، خاصة و أن اللجنة العلمية الوطنية للأزمة التي تضم مختلف مؤسسات مهنة طب الأسنان قد إنتهت من إعداد دليل الممارسة للتكيف مع الوضع الجديد الذي يفرضه استمرار خطر الفيروس.

و طالبت الفدرالية في بلاغها لجنة اليقظة الاقتصادية برفع إقصاء أجراء عيادات طب الأسنان من التعويض الجزافي عن التوقف المؤقت عن العمل لشهر مارس، و كذلك وضع مخطط اقتصادي شامل بشراكة مع الأبناك لمساعدة القطاع على العودة للعمل و الإقلاع الاقتصادي و التنموي له.

كما جددت الهيئة عينها مطالبة وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن الصحي للمواطنين ، وتطبيق القانون وذلك بالإغلاق النهائي لأوكار الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، و الحد من هذه الممارسة بشكل قطعي و التى قد تشكل بؤرا حقيقية لانتشار الوباء، بل و قد تكون السبب الرئيسي لعودة موجات وبائية متكررة يختم البلاغ.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1