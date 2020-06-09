أطباء الأسنان بالمغرب: “80 في المئة من العيادات أفلست و الباقي لن يصمد لشهرين”

منذ ساعتين
3

هبة بريس – الدار البيضاء

خرجت فدرالية أطباء الأسنان بالقطاع الحر من صمتها فيما يتعلق بنداعيات جائحة كورونا على القطاع، مؤكدة أن غالبية العيادات قد أفلست و أن الأطباء يواجهون صعوبات جمة في ظل الضبابية التي تطغى على المشهد الحالي.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس ببلاغ من الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أكدت من خلاله أن قطاع طب الأسنان عرف توقفا تاما لأنشطته منذ 15 مارس 2020، مما كان له تداعيات سوسيو- اقتصادية سلبية كبيرة عليه و هو ما جعله اليوم من القطاعات الأشد تضررا.

هذا المعطى حسب ذات البلاغ أكدته نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بها الفدرالية تحت إشراف أساتذة مختصين، حيث أبرزت أن 99,57% من أطباء الأسنان تضرروا بشكل كبير عقب الإغلاق وأن 89,08 % ليست لهم القدرة على الصمود أكثر من شهرين، منهم حوالي 20 % عبروا عن عجزهم منذ الأيام الأولى للتوقف.

كما يضيف البلاغ أن حوالي72,21 % من أطباء الأسنان الذين شملتهم الدراسة فقدوا ثقتهم في مستقبل المهنة في ظل تداعيات الجائحة على مزاولتهم لها.

ونظرا لكل هذه المؤشرات التي تدق ناقوس الخطر وفق تعبير البلاغ عينه، فقد دعت الفدرالية رئيس الحكومة والوزارات المعنية بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنقاذ قطاع طب الأسنان من الانهيار المحتوم وشبح الإفلاس المحقق لأزيد من 80% من عيادات طب الأسنان، خاصة أن القطاع الخاص لطب الأسنان يغطي أزيد 90% من الخدمات العلاجية.

كما دعت الفدرالية السالفة الذكر وزارة الصحة و كل الوزارات المعنية و القطاعات المتدخلة في أزمة كوفيد 19، بتحمل مسؤوليتها في محاربة المضاربة و رفع الأسعار على كل من مستلزمات الوقاية الفردية ، المواد المعقمة و المطهرات المصادق عليها، مع توفيرها بأثمنة مناسبة و بكميات كافية، و محاربة السوق السوداء التي تروج منتوجات غير موافقة للمعايير المتعارف عليها.

و بالإضافة لذلك، دعت فيدرالية أطباء الأسنان بالقطاع الحر إلى رفع التهميش والإقصاء عن قطاع طب الأسنان من طرف وزارة الصحة باعتباره أحد أعمدة المنظومة الصحية، داعية إياها إلى الإسراع بتعيين ممثل عنهم بلجنة الطوارئ الوزارية الخاصة بكوفيد 19 للإسهام في بلورة سياسة صحية وقائية و حمائية، خاصة و أن اللجنة العلمية الوطنية للأزمة التي تضم مختلف مؤسسات مهنة طب الأسنان قد إنتهت من إعداد دليل الممارسة للتكيف مع الوضع الجديد الذي يفرضه استمرار خطر الفيروس.

و طالبت الفدرالية في بلاغها لجنة اليقظة الاقتصادية برفع إقصاء أجراء عيادات طب الأسنان من التعويض الجزافي عن التوقف المؤقت عن العمل لشهر مارس، و كذلك وضع مخطط اقتصادي شامل بشراكة مع الأبناك لمساعدة القطاع على العودة للعمل و الإقلاع الاقتصادي و التنموي له.

كما جددت الهيئة عينها مطالبة وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن الصحي للمواطنين ، وتطبيق القانون وذلك بالإغلاق النهائي لأوكار الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، و الحد من هذه الممارسة بشكل قطعي و التى قد تشكل بؤرا حقيقية لانتشار الوباء، بل و قد تكون السبب الرئيسي لعودة موجات وبائية متكررة يختم البلاغ.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلماني لوزيرة: “هضرتي بزاف وماقلتي والو.. أنا مافهمتش علاش كتجيو هنا للبرلمان”

برلماني لوزيرة: “هضرتي بزاف وماقلتي والو.. أنا مافهمتش علاش…

منذ دقيقتين
Photo of وزير الخارجية: “عودة المغاربة العالقين حق ثابت وغير قابل للمساومة أو المزايدة”

وزير الخارجية: “عودة المغاربة العالقين حق ثابت وغير قابل…

منذ 13 دقيقة
Photo of بوريطة: “حنا مكنقلدو حتى دولة ومغنفرطوش فولادنا نجيبوهم ونلوحوهم كيف دارو بلدان أخرى”

بوريطة: “حنا مكنقلدو حتى دولة ومغنفرطوش فولادنا نجيبوهم ونلوحوهم…

منذ 38 دقيقة
Photo of برشيد.. الوكالة الحضرية ومرحلة ما بعد كورونا

برشيد.. الوكالة الحضرية ومرحلة ما بعد كورونا

منذ 41 دقيقة
Photo of بوريطة: “حتى نرجعو المغاربة لي حاصلين في إسبانيا كاملين عاد ندوزو لتركيا وفرنسا والخليج”

بوريطة: “حتى نرجعو المغاربة لي حاصلين في إسبانيا كاملين…

منذ 58 دقيقة
Photo of رسميا بداية من الخميس.. الخارجية تشرع في إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا ودول أخرى

رسميا بداية من الخميس.. الخارجية تشرع في إعادة المغاربة…

منذ ساعة واحدة
Photo of الرميد يلمح الى تخفيف الحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ بالمملكة

الرميد يلمح الى تخفيف الحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ…

منذ ساعة واحدة
Photo of “إلى حين القضاء على كورونا نهائيا” .. إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات

“إلى حين القضاء على كورونا نهائيا” .. إسبانيا تفرض…

منذ ساعتين
Photo of مدارس خصوصية تحدد نسبة الإعفاء في الثلث وجمعيات الآباء تتمسك بعدم الأداء

مدارس خصوصية تحدد نسبة الإعفاء في الثلث وجمعيات الآباء…

منذ ساعتين
Photo of العثماني يكشف ل”جريدة قطرية” تفاصيل رفع الحجر الصحي .. ويتجاهل المواطنين وتخميناتهم

العثماني يكشف ل”جريدة قطرية” تفاصيل رفع الحجر الصحي ..…

منذ ساعتين

‫3 تعليقات

  1. طالما حلبتم المواطنين دون رحمة. فذوقوا قليلا مما كنتم تفعلون ههههه

  2. اطباء الاسنان يعملون.بحيث لم يغلقوا سوى بضعة أيام

  3. عن اي تضرر يتكلمون ،انها مدة تلات اشهر جعلتهم يعللون الافلاس هل هي مصانع اسنان هههههه،ماذا يقولون ارباب المطاعم والمقاهي المثقل كاهلهم بضرائب عدة،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.