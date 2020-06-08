رفع حالة ”الطوارئ الصحية“من عدمه …ساعات قليلة وتنجلي ”الحقيقة“ (+فيديو)

هبة بريس – الرباط

ينتظر المغاربة بترقب شديد ما ستعلن عنه الحكومة المغربية يوم غد الثلاثاء، بخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية في البلاد، أو تمديدها، بعد انقضاء صلاحية المدة التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان، والتي ستنتهي يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 .

عدد من المغاربة عبروا في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، عن أملهم في رفع حالة الطوارئ الصحية، وعودة الحياة لطبيعتها، خصوصاً في ظل الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية لعدد كبير من المواطنين المصنفين في خانة الطبقة الفقيرة والهشة .

وكشف المواطنون في ذات التصريح عن الظروف الصعبة التي أصبح يعيشها أيضاً الجنود العاملين في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا مند ما يزيد عن ثلاثة أشهر، من أطباء وممرضين ورجال الأمن والدرك، وعناصر القوات المساعدة، وممثلي وزارة الداخلية بالمدن، وما ترتب عن ذلك من ضغط نفسي على حياتهم وصحتهم.

كما أثنى هؤلاء على جميع الإجراءات التي اتخدها الملك محمد السادسن لتدبير جائحة فيروس كورونا، وتجنيب البلاد السيناريو الأسوأ، مؤكدين على أن البلاد استطاعت مجابهة الفيروس واقتربت من التغلب عليه والإعلان قريباً عن مغرب بدون كورونا.

وبخصوص ما سيعلن عنه يوم غد، كشفت مصادر حكومية لجريدة ”هبة بريس“ أن الحكومة تتجه نحو رفع حالة الطوارئ الصحية تدريجياً وبشروط خاصة، مع الإبقاء على التدابير الوقائية الصحية لمنع تفشي الفيروس، أبرزها عدم التنقل بين المدن، واستعمال الكمامة، واحترام مسافة الأمان بالمتاجر والأسواق والمحلات .

وذكرت ذات المصادر أن الأرقام المسجلة خلال الأيام الماضية تقف حجرة عترة في وجه قرار رفع حالة الطوارئ الصحية بشكبل كلي، الأمر الذي يستوجب أخد الحيطة والحذر من أجل حماية صحة المغاربة، وإنجاح عملية مواجهة الفيروس .

ومن بين المؤشرات الإيجابية، التي تسير في منحى رفع حالة الطوارئ الصحية تدريجياً، إعلان وزارة الصحة أن 45 عمالة وإقليم في المغرب خالية من فيروس “كورونا” المستجد مع غياب أي حالة مصابة تتلقى العلاج داخل المستشفيات المتواجدة فوق تراب هذه العمالات والأقاليم.

ويشار إلى أن المغرب سجل خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 78 حالة مؤكدة، مصابة بفيروس كورونا، ليبغ العدد الإجمالي 8302 حالة مؤكدة بعد إجراء التحليلات المختبرية اللازمة، حيث سجلت هذه الحالات في جهة مراكش آسفي بـ 30 حالة تتعلق بمخالطين لبؤرتين عائلتين، إضافة ل 28 حالة سجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة، منها 18 حالة في بؤرة مهنية وسبع حالات في بؤرة يوم أمس.

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