وزيرة السياحة: “الفنادق تضررت بسبب كورونا والموسم السياحي سيستأنف في أقرب وقت”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي خلال مداخلتها بمجلس النواب أن السياحة بكل دول العالم تضررت مما جعل القطاع على المستوى الدولي يعيش ظروفا صعبة.

و أوضحت وزيرة السياحة أنه بالنسبة للمغرب، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 45 في المئة في مردود القطاع السياحي ببلادنا، فيما انخفض معدل ليالي المبيت بحوالي 43 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

و أكدت نادية فتاح العلوي أن عائدات السياحة بالمغرب قد تراجعت بحوالي 15 في المائة خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الحالية ، حيث ساهمت عائدات شهري يناير و فبراير في تسجيل رقم أقل مقارنة بدول أخرى.

و شددت المسؤولة الأولى عن قطاع السياحة أن 95 في المائة من الفنادق بالمغرب و مؤسسات الإيواء السياحي مغلقة بسبب جائحة كورونا، بينما حوالي 70 في المائة من عاملي قطاع السياحة المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي استفادوا من الدعم المخصص للذين توقفوا عن العمل.

و قالت وزيرة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي أن قطاع السياحة ببلادنا تضرر بسبب جائحة كورونا، غير أن مجهودات كبيرة تبذل من مختلف الفاعلين لاستئناف الموسم السياحي مباشرة بعد رفع الحجر الصحي و سيتم التركيز على السياحة الداخلية بشكل تدريجي من خلال عروض تفضيلية.

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‫2 تعليقات

  1. اسيدي فتحو لناس امشيو اخدمو على راسوم أو فتحو لحدود عندكوم 600 واحد فالمستشفى اومخلوعين أوروبا عندهم مءاة الألوف اوحالين على الشعب اوخدامين شغالاتهوم

  2. والمقاهي التي توقفت بشكل تام مامحلها من الإعراب

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