الطرق السيارة تدعو مستعملي الطريق إلى تعبئة رصيد “الباس جواز”

هبة بريس – و م ع

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها مستعملي الطريق السيار إلى الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

وذكرت الشركة، في بلاغ، أنه تم تسجيل بعض الازدحام الخفيف على مستوى بعض محطات الأداء مع استئناف النشاط تدريجيا بعد عيد الفطر، بسبب استنفاد أرصدة الباس جواز خلال فترة الحجر الصحي.

وهكذا ذكرت الشركة مستعملي الطريق السيار بضرورة الاطلاع على رصيدهم قبل التنقل في شبكة الطرق السيارة من جديد.

وأشارت الشركة إلى أنها تضع رهن إشارة زبنائها مجموعة من الوسائل تمكنهم من تعبئة الباس جواز عن بعد أو لدى وكالاتها، أو عبر الرابطين www.jawaz.ma أو

www.adm.co.ma.

وللمزيد من المعلومات، دعت الشركة زبناءها إلى الاتصال بالرقم 5050، وإلى تحميل تطبيق “ADM Trafic ” للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحالة المرور الآنية.

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