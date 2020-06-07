بعد “احاطته” لسفيرة فرنسا ..الشبيبة الاستقلالية تُطالب باستقالة بنموسى

منذ 6 ساعات
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هبة بريس ـ  عبد الله عياش 

 

على خلفية تقديم شكيب بنموسى  تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، للسفيرة الفرنسية بالمغرب ، طالب المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، رئيس اللجنة بتقديم استقالته وحفظ كرامة وعمل أعضاء اللجنة الملكية، معتبرا أن ما قام به “مسا بالسيادة الوطنية للمغرب”.

واورد مكتب الشبيبة الاستقلالية في بلاغ له  أنه “تابع باندهاش واستغراب كبيرين، التصرف غير المسؤول، والخطأ السيادي الكبير، لشكيب بنموسي المعين من طرف الملك محمد السادس كرئيس للجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي الجديد”

وأضاف “ذلك بتقديمه لتقرير مرحلي حول عمل اللجنة والخطوات المرحلية التي وصلت إليها والآفاق الجيدة للاتفاق الاقتصادي في لقاءه مع السفيرة الفرنسية المعتمدة في الرباط، حسب تدوينة لها، مستفزة للشعب المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وسجل البلاغ أن “التصرف يمس في عمقه بسيادة الدولة، والمؤسسات الدستورية المغربية، تصرف يكرس أيضا الإنطباع السائد عند عموم الشعب المغربي بالتبعية في البرامج والقرارات لدول بعينها، وعدم استقلالية اللجنة في قراراتها وتوصياتها، وبالتالي ضرب مضمون وصورة النموذج التنموي الذي يجري إعداده حتى قبل عرضه”.

وشدد البلاغ  “أن تصرف شكيب بنموسى، يخدش بصورة المغرب، وتاريخه، وأعرافه، وعراقته في لحظة مفصلية أبان فيها الشعب المغربي عن نضج رفيع، وتلاحم قوي بين كل مكوناته، في ملحمة نضالية ضد وباء كورونا، نسير فيها بخطى واثقة من أجل النصر وتحصين البلاد من كل مكروه”.

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‫6 تعليقات

  1. حين تسقط البقرة،تكثر السكاكين ،الرجل فعلا ارتكب غلطا،لكن ما يتير الانتباه هو تجمهر الواعرين من كافة الاحزاب لبلابلا كيف العادة ،انهم محللين سياسين بامتياز حين يغلط الاخرون هههههههه

  2. عندما يكون المسؤولين مفروضين على الشعب وليس هو من اختارهم . مذا تنتظر منهم ؟
    الرضوخ والخضوع لاسيادهم والحس بالدونية أمامهم

  3. هذا تصرف خطير ،تسليم معلومات اجتماعية واقتصادية وبنية المجتمع المغربي لجهات خارجية يعتبر حسب اعتقادي خيانة عظمى ،لذا وجب تقديم الاستقالة فورا، والاستدعاء من طرف الاجهزة المختصة لا جراء تحقيق معمق وتقديم اعضاء اللجنة لاعدالة.

  4. سيدي سفير المغرب،

    لسنا بصدد حدث من أحداث العلاقات العامة لكي يمكن لنا أن نبلع بكل سهولة كل الإنشائيات و العموميات التي تفضلت بها علينا و خصصتها لجرائد و مواقع بعينها دون أخرى.

    مذا جاء في تغريدة سفيرة فرنسا ؟ لن أزيد فيها أو أنقص منها مقدار ذرة :

    تقول السفيرة :

    حéلèني Lي Gال@حيلينيLيGال• Jوني 5، 2020
    Jي ريميرچيي Cهاكيب Bينمووسسا، Pرéسيدينت دي لا @CصMضMاروچ يت @إمباMاروچFرانچي پوور م’اڢوير پرéسينتé چي ماتين ون پوينت ذéتاپي دي لا @CصMضMاروچ : دي ترèس بيلليس پيرسپيچتيڢيس پوور لي نووڢياو پاچتي éچونوميقوي Mاروچ Fرانچي ! اڢيچ @MيزوواعهيMيهووب @إFضـFرانچي.

    طرجمة :

    حéلèني Lي Gال @ حيلينيLيGال • 5 يونيو 2020
    أشكر شكيب بنموسى ، رئيس @CصMضMاروچ و @إمباMاروچFرانچي لتقديمه لي هذا الصباح تقريرًا مرحليًا عن @CصMضMاروچ : آفاق جيدة جدًا للميثاق الاقتصادي الجديد بين المغرب وفرنسا! مع @MيزوواعهيMيهووب@إFضFرانچي.

    انتهى كلام سعادة السفيرة.

    لاحظوا أسلوب التعالي و العجرفة :

    1) أشكر شكيب بنموسى …لتقديمه ”لي”” !؟ كلمة ”لي”” تعني أن سفير المغرب كان مُلْزَماً للمثول أمامها ليقدم لها ما قدم !

    2) لِتَقْديمه لي هذا الصباح ”تقريرًا مرحليًا” ! لم نسمع أن تقريرًا مرحليًا قد قُدِّمَ للسلطات العليا للبلاد ثم للحكومة و الشعب المغربي في شخصي مجلسي النواب و المستشارين !! كان السيد السفير مُلْزَماً أن يسلك طريق التسلسل القيادي و يبدأ بسعادة السفيرة !

    3) آفاق جيدة جدًا للميثاق الاقتصادي الجديد بين المغرب وفرنسا! (!!) : حسب سعادة السفيرة، فإن سفيرنا المحترم قد عقد معها ”ميثاقاً” اقتصادياً الذي دونه لن تقوم قائمة لأي نموذج تنموي أراده ملك و قائد البلاد أن يكون نموذجا مغربيا منطلقا من واقعنا المغربي ولم يكلف له Rاچيني دي Lا Bرويèري Bويلياو ا Lا Fونتايني !!

    4) مع @MيزوواعهيMيهووب@”إFضFرانچي.
    : بالطبع ! سعادة السفيرة، كخبيرة في الطبخ، رَتَّبَتْ كل شيئ لإعادة صياغة النموذج المغربي بأسلوبها الخاص لتعطيه نكهة فرنسية و كلفت للمهمة ”L’إFض Fرانچي (الوكالة الفرنسية للتنمية) لتقدمه لنا كما يحلو لها !

    5) ……. و ما خفي قد يكون أعظم !

    كان أستاذنا في اللغة الفرنسية يعذبنا بإرغامنا على تلخيص نص من 10 صفحات إلى نص لا يزيد عن عشرة أسطر و يقول لنا : قد تكرهون ما أطلبه منكم و لكن سَتُعَلِّمُكُمْ الأيام أن هذا سيكون شيئاً مُهِمّاً لكم في عملكم مستقبلاً.
    بصراحة، سفيرتنا تفوقت على أستاذنا و لخصت كتابا من الحجم الكبير في تغريدة من بعض كُلَيْمَاتٍ !

  5. الراجل بغى يشري المعرفة معاها مع العوينات خضرين بدا كسرسب بلا عقل هههههه

  6. قراءتي لتعريدة السفيرة.

    سيدي سفير المغرب،

    لسنا بصدد حدث من أحداث العلاقات العامة لكي يمكن لنا أن نبلع بكل سهولة كل الإنشائيات و العموميات التي تفضلت بها علينا في هذا المقال.

    مذا جاء في تغريدة سفيرة فرنسا ؟ لن أزيد فيها أو أنقص منها مقدار ذرة :

    تقول السفيرة :

    Hélène Le Gal@HeleneLeGal• June 5, 2020
    Je remercie Chakib Benmoussa, Président de la @CSMDMaroc et @AmbaMarocFrance pour m’avoir présenté ce matin un point d’étape de la @CSMDMaroc : de très belles perspectives pour le nouveau pacte économique Maroc France ! avec @MezouaghiMihoub @AFD_France.

    طرجمة :

    Hélène Le Gal @ HeleneLeGal • 5 يونيو 2020
    أشكر شكيب بنموسى ، رئيس @CSMDMaroc و @AmbaMarocFrance لتقديمه لي هذا الصباح تقريرًا مرحليًا عن @CSMDMaroc : آفاق جيدة جدًا للميثاق الاقتصادي الجديد بين المغرب وفرنسا! مع @MezouaghiMihoub@AFDFrance.

    انتهى كلام سعادة السفيرة.

    لاحظوا أسلوب التعالي و العجرفة :

    1) أشكر شكيب بنموسى …لتقديمه ”لي”” !؟ كلمة ”لي”” تعني أن سفير المغرب كان مُلْزَماً للمثول أمامها ليقدم لها ما قدم !

    2) لِتَقْديمه لي هذا الصباح ”تقريرًا مرحليًا” ! لم نسمع أن تقريرًا مرحليًا قد قُدِّمَ للسلطات العليا للبلاد ثم للحكومة و الشعب المغربي في شخصي مجلسي النواب و المستشارين !! كان السيد السفير مُلْزَماً أن يسلك طريق التسلسل القيادي و يبدأ بسعادة السفيرة !

    3) آفاق جيدة جدًا للميثاق الاقتصادي الجديد بين المغرب وفرنسا! (!!) : حسب سعادة السفيرة، فإن سفيرنا المحترم قد عقد معها ”ميثاقاً” اقتصادياً الذي دونه لن تقوم قائمة لأي نموذج تنموي أراده ملك و قائد البلاد أن يكون نموذجا مغربيا منطلقا من واقعنا المغربي ولم يكلف له Racine de La Bruyère Boileau à La Fontaine !!

    4) مع @MezouaghiMihoub@’’AFDFrance’’.
    : بالطبع ! سعادة السفيرة، كخبيرة في الطبخ، رَتَّبَتْ كل شيئ لإعادة صياغة النموذج المغربي بأسلوبها الخاص لتعطيه نكهة فرنسية و كلفت للمهمة ”L’AFD France” (الوكالة الفرنسية للتنمية) لتقدمه لنا كما يحلو لها !

    5) ……. و ما خفي، بين السطور، قد يكون أعظم !

    كان أستاذنا في اللغة الفرنسية يعذبنا بإرغامنا على تلخيص نص من 10 صفحات إلى نص لا يزيد عن عشرة أسطر و يقول لنا : قد تكرهون ما أطلبه منكم و لكن سَتُعَلِّمُكُمْ الأيام أن هذا سيكون شيئاً مُهِمّاً لكم في عملكم مستقبلاً.

    بصراحة، سفيرتنا تفوقت على أستاذنا و لخصت كتابا من الحجم الكبير في تغريدة من بعض كُلَيْمَاتٍ !
    نعم ! بعض كليمات يمكن أن ترهن مستقبل أمة بأكملها.

    رحم الله سفراءنا الأفذاذ : عبد الله بن عيشة، و محمد بن حدو، محمد بن عبد المالك …. عبد الرحيم بوعبيد، عبد الهادي بوطالب …. و غيرهم كُثُرٌ يعُج بهم تاريخ مغربنا القديم و الحديث.

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