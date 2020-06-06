وزير الري السوداني يعلن عن موقف بلاده المبدئي من سد النهضة

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هبة بريس – وكالات

أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، مساء اليوم، السبت، بأن عباس قد أكد أن الوصول إلى توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة قبل البدء في عملية الملء الأولي، أمر ضروري للسودان، موضحا أن ذلك يعتبر موقف مبدئي لبلاده.

وقال ياسر عباس في حوار له على تلفزيون السودان القومي، مساء اليوم السبت، إن السودان طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، وأن السودان هو الأكثر تأثرا بالسد من الدولتين.

وأشار وزير الري السوداني الى أن سد النهضة يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار السودانيين، الأمر الذي يجعل الاتفاق أولا على مبادئ الملء الأولي مهم، موضحا أن تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به.

وحول اتهام السودان من قبل مصر وإثيوبيا بالانحياز لأي الدولتين، أكد ياسر عباس أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية، مضيفا أن سعي السودان وراء مصالحه في المياه ليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر.

وذكر وزير الري والموارد المائية السوداني أن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم، فيما يخص سد النهضة، باعتبار أن للسد أثر واضح على استخدامات السودان للمياه.

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