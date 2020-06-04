أصحاب مقاهي بالبيضاء ينتفضون على ممثليهم: “حنا انخدمو و لي بغا يبقى ساد يبقى”
هبة بريس – الدار البيضاء
في الوقت الذي طالبت فيه مجموعة من الجمعيات المكونة من بعض أرباب و مسيري المقاهي و المطاعم بالمغرب منخرطيها بعدم فتح محلاتهم حتى تستجيب الحكومة لملفهم المطلبي و تجلس معهم على طاولة الحوار، كان لمجموعة من المقاهي رأي آخر و فضلت تجاهل دعوات تلك الجمعيات و قررت فتح أبوابها وفقا للبروتوكول الذي أقرته السلطات.
و في هذا الصدد، طرحت هبة بريس سؤالا على مجموعة من مسيري المقاهي و المطاعم التي فتحت أبوابها للعموم بعد ترخيص السلطات في جهة الدار البيضاء سطات، مفاده “لماذا لم تستجيوا لدعوة الجمعيات الممثلة لكم و التي طالبت بعدم فتح المقاهي بالأخص حتى يتم التحاور مع الحكومة على الملف المطلبي”.
الجواب كان تقريبا متشابها، حيث أكد غالبيتهم أن كل طرف يبحث عن مصلحته الخاصة و أنهم تضرروا بشكل كبير من تبعات الإغلاق لأكثر من شهرين و بالتالي لا يمكنهم الاستمرار في إحصاء الخسائر فقط ترضية لبعض الجمعيات التي يبحث بعض أصحابها عن امتيازات خاصة.
و أكد بعض مسيري المقاهي بالدار البيضاء أنهم أصلا لا ينتمون لأي جمعية، و بالتالي فلا أحد له الحق في فرض قرار الفتح من عدمه غير السلطات الرسمية ، مضيفين: “سنوات هادي و القطاع يتخبط في مشاكل كبيرة، عمرنا سمعنا هاد الجمعيات كتهضر علينا و تدافع على حقوقنا”.
و قال صاحب مقهى بالدار البيضاء: “تقهرنا بالجلوس و تضررنا بالإغلاق، ملي رخصت لينا السلطات نحلو و لو بشروط حنا فتحنا المقاهي، لي بغا يسد حقو هذاك، غير ما يفرضش علينا حتى حنا نسدو”.
و فيما يتعلق بالبروتوكول الذي تم فرضه على كل أصحاب المقاهي و المطاعم، أكد عدد من مسيريها أنهم استجابوا لذلك بمسؤولية كبيرة متمنين أن يتم السماح لهم باستقبال نسبة معينة من الزبائن داخل فضاءات المقاهي في أقرب وقت بعد تحسن الحالة الوبائية ببلادنا.
3 تعليقات
إتفق العريبوش على الا يتفقوا
C’est bien d’ouvrir mais il faut faire très attention
C’est bien d’ouvrir mais il faut faire très attention