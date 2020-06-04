الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم تدعو لفتيت إلى طاولة الحوار لمناقشة أزمة الاغلاق

هبة بريس : أحمد المساعد

بناء على تصريح وزير الداخلية بمجلس المستشارين يوم 02 يونيو الجاري، والذي أشار فيه على أنه تم ترك المجال للمقاهي والمطاعم لاستئناف عملها بصيغة التسليم والتوصيل من اليوم الأول من الحجر الصحي ، والذي أشار فيه كذلك إلى أن صندوق كوفيد 19 خصص للفئات المعوزة.

وحسب بلاغ توصل به موقع هبة بريس، فقد عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا له مساء يوم 03 يونيو الجاري على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية، وقبل بداية النقاش حول هذا التصريح عبر كل أعضاء الوطني للجمعية عن شكرهم وامتنانهم الكبير لكل الأطباء و الممرضين و المسعفين و و نساء و رجال السلطة المحلية و الأمن و رجال النظافة و الوقاية المدنية و لكل الذين تواجدوا في الصفوف الأمامية أثناء هاته الجائحة.

وبعد الإنصات ومناقشة ما أشار إليه وزير الداخلية أكد المكتب الوطني ما يلي :

– أن الوقائع كانت مختلفة تماما على الأرض ، كما أنها كانت مختلفة من جهة إلى جهة أخرى حيث تم منع المهنيين في جل الجهات و الأقاليم من استئناف عملهم بطريقة التسليم من نقطة البيع ، بل تم الاقتصار فقط على خدمات التوصيل ( DRIVE ) .

– الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لم تطلب لحد الآن دعما ماليا مباشرا من صندوق كوفيد 19 ، بل قدمت مقترحات تتعلق بتوفير اعتمادات مالية للإقلاع عن طريق البنوك بفوائد مجانية أو شبه مجانية ، كما قدمت مقترحات تتعلق بتعديل بعض مواد من القانون المتعلق بالإيجار والضرائب والجبايات المحلية .

– تشبثه برفضه التام لصيغة العمل التي أتى بها بلاغ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، كما جدد دعوته للجنة اليقظة لفتح قناة حوار لمناقشة صيغ استئناف العمل ، و وضع خطة مشتركة تضمن تعافي و استمرار المقاولات، و تضمن عودة و استمرار العاملين بها.

– شجبه للتجاهل التام لرئيس الحكومة لمراسلات المكتب الوطني للجمعية قبل و أثناء الجائحة، ونهجه لأسلوب الانتقائية مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.

– مطالبته من خلال هذا البيان بعقد لقاء استعجالي مع السي وزيرالداخلية لمناقشة أزمة القطاع وسبل إنقاذه من الإفلاس ، ومناقشة كذلك مقترحات الجمعية المتعلقة بتوفيرالظروف الملائمة للإقلاع .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0