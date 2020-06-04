الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم تدعو لفتيت إلى طاولة الحوار لمناقشة أزمة الاغلاق

منذ 10 ساعات
2

هبة بريس : أحمد المساعد

بناء على تصريح وزير الداخلية بمجلس المستشارين يوم 02 يونيو الجاري، والذي أشار فيه على أنه تم ترك المجال للمقاهي والمطاعم لاستئناف عملها بصيغة التسليم والتوصيل من اليوم الأول من الحجر الصحي ، والذي أشار فيه كذلك إلى أن صندوق كوفيد 19 خصص للفئات المعوزة.

وحسب بلاغ توصل به موقع هبة بريس، فقد عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا له مساء يوم 03 يونيو الجاري على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية، وقبل بداية النقاش حول هذا التصريح عبر كل أعضاء الوطني للجمعية عن شكرهم وامتنانهم الكبير لكل الأطباء و الممرضين و المسعفين و و نساء و رجال السلطة المحلية و الأمن و رجال النظافة و الوقاية المدنية و لكل الذين تواجدوا في الصفوف الأمامية أثناء هاته الجائحة.

وبعد الإنصات ومناقشة ما أشار إليه وزير الداخلية أكد المكتب الوطني ما يلي :
– أن الوقائع كانت مختلفة تماما على الأرض ، كما أنها كانت مختلفة من جهة إلى جهة أخرى حيث تم منع المهنيين في جل الجهات و الأقاليم من استئناف عملهم بطريقة التسليم من نقطة البيع ، بل تم الاقتصار فقط على خدمات التوصيل ( DRIVE ) .
– الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لم تطلب لحد الآن دعما ماليا مباشرا من صندوق كوفيد 19 ، بل قدمت مقترحات تتعلق بتوفير اعتمادات مالية للإقلاع عن طريق البنوك بفوائد مجانية أو شبه مجانية ، كما قدمت مقترحات تتعلق بتعديل بعض مواد من القانون المتعلق بالإيجار والضرائب والجبايات المحلية .
– تشبثه برفضه التام لصيغة العمل التي أتى بها بلاغ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، كما جدد دعوته للجنة اليقظة لفتح قناة حوار لمناقشة صيغ استئناف العمل ، و وضع خطة مشتركة تضمن تعافي و استمرار المقاولات، و تضمن عودة و استمرار العاملين بها.
– شجبه للتجاهل التام لرئيس الحكومة لمراسلات المكتب الوطني للجمعية قبل و أثناء الجائحة، ونهجه لأسلوب الانتقائية مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
– مطالبته من خلال هذا البيان بعقد لقاء استعجالي مع السي وزيرالداخلية لمناقشة أزمة القطاع وسبل إنقاذه من الإفلاس ، ومناقشة كذلك مقترحات الجمعية المتعلقة بتوفيرالظروف الملائمة للإقلاع .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دعوة من ” CESE” إلى اعتماد سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية

دعوة من ” CESE” إلى اعتماد سياسة عمومية للسلامة…

منذ 28 دقيقة
Photo of أكادير : اكادير : واقعة جديدة بين ” مخزني ورجل قضاء” تعيد التساؤل..متى يطبق القانون ؟

أكادير : اكادير : واقعة جديدة بين ” مخزني…

منذ ساعة واحدة
Photo of ٍامريكا تسجل وفاة 827 حالة بفيروس كورونا

ٍامريكا تسجل وفاة 827 حالة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of بوريطة : “داعش” استفاد من ظرفية “كورونا ” للتخطيط لعودته

بوريطة : “داعش” استفاد من ظرفية “كورونا ” للتخطيط…

منذ ساعتين
Photo of اعتقال شخص بالبيضاء حرض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات

اعتقال شخص بالبيضاء حرض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد…

منذ ساعتين
Photo of العلمي: عودة الوحدات الصناعية للاشتغال يجب أن يتم في إطار من الانضباط

العلمي: عودة الوحدات الصناعية للاشتغال يجب أن يتم في…

منذ 3 ساعات
Photo of التشريح يكشف إصابة جورج فلويد بفيروس كورونا

التشريح يكشف إصابة جورج فلويد بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات
Photo of مُجمل ماقاله ” معاد لمرابط ” في تصريحه اليومي

مُجمل ماقاله ” معاد لمرابط ” في تصريحه اليومي

منذ 3 ساعات
Photo of “USFP” يسائل وزير الصحة حول قراره إعفاء العديد من أطر الوزارة

“USFP” يسائل وزير الصحة حول قراره إعفاء العديد من…

منذ 3 ساعات
Photo of كندا.. 45 وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الضحايا تتجاوز 7500

كندا.. 45 وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الضحايا تتجاوز 7500

منذ 4 ساعات

‫2 تعليقات

  1. لا حول لا قوة الا بالله ،الإقلاع يكون في الصناع في التعليم في اشياء تعود بالنفع على المغاربة.اتريدون الدعم من أجل قهوة كحلة؟

  2. بغاو إسمسرو في أصحاب المقاهي والمطاعم
    تفو على جنس كيداير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.