بيد الله يدعو إلى إنصاف مالكي السيارات الخصوصية في استرجاع أموال التأمين

هبة بريس ـ الرباط

وجه محمد الشيخ بيد الله، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول واجبات عقود تأمين السيارات.

وذكر الشيخ بيد الله، في المراسلة، أن حظيرة السيارات، وخصوصا الخصوصية منها، توقفت لمدة تقارب ربع سنة طوال مدة العزل الصحي الذي طبقته بلادنا من حزمة الإجراءات الاحترازية الاستباقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لمواجهة جائحة كوفيد – 19، غير أن مالكي السيارات الخصوصية ظلوا مستمرين في أداء واجبات عقود التأمين، وأغلبها سنوية، التي تربطهم بشركات التأمين مع أن السيارات مركونة منذ بداية العزل.

واستفسر المستشار البرلماني وزار المالية حول الإجراءات التي ستتخذها لإنصاف مالكي السيارات الخصوصية، في استرجاع الأموال التي أدوها لشركات التأمين دون الاستفادة من خدماتها طوال دقة الحجر الصحي.

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