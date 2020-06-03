برلمانية تستفسر أعمارة حول التدابير الوقائية لتمكين المطارات من استئناف أنشطتها

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

 

وجهت عزيزة الشكاف النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2020، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تستفسره من خلاله حول التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية المزمع اتخاذها من أجل تمكين المطارات من استئناف أنشطتها في ظروف صحية وأمنة.

 

وأشارت البرلمانية الشكاف في سؤالها الكتابي إلى الإجراءات والقرارات الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل محاصرة فيروس كورونا منذ أزيد من شهرين، ومن ضمنها قرار يهم تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية لنقل المسافرين من وإلى جميع الدول حتى إشعار آخر.

 

و أوضحت البرلمانية أنه وإلى حدود اليوم لازالت الحدود الجوية مقفلة، ولم يتخذ أي قرار رسمي بشأن فتحها لحد الآن، مضيفة أن حركة الملاحة الجوية لابد أن تعود إلى طبيعتها ولو تدريجيا، خاصة مع تحسن مؤشرات الوضع الوبائي عبر العالم.

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