بسبب حملة إعفاءات الأطر الطبية .. التجمع الدستوري يسائل ايت الطالب

هبة بريس – الرباط

وجه النائب البرلماني عن الفريق التجمع الدستوري سعيد اشباعتو ، سؤالاً إلى وزير الصحة خالد ايت الطالب، بسبب حملة الاعفاءات التي طالت عدد من الأطر الطبية .

واعتبر اشباعتو، أن البيت الداخلي لقطاع الصحة عرف جملة من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على صورته أمام الرأي العام، مشيرا الى أن الإعفاءات طالت حوالي 40 مسؤولا على المستوى المركزي، الجهوي ، والإقليمي، المشهود لهم بالنزاهة والتفاني في العمل من طرف السكان المعنيين والمنتخبين والسلطات المحلية;

وأضاف البرلماني التجمعي، أن آخر سلسلات الاعفاءات كان إعفاء الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري بجهة درعة تافيلالت، رغم المجهودات التي بذلها من أجل تحسين الوضع الصحي بالإقليم، ونجاحه في التصدي لهذا الوباء وتخليص الإقليم من الحالات التي تم تسجيلها.

وأشار اشباعتو، الى أن “مسلسل الاعفاءات راجع إلى تحكم بعض المسؤولين بالوزارة وتدخلاتهم المفضوحة من أجل تحمیلکم قرارات مبنية في غالب الأحيان على علاقات شخصية وتصفية حسابات وأشياء أخرى” وفق المصدر ذاته

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