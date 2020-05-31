إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز نصف مليون حالة مع تسجيل 480 وفاة جديدة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، اليوم الأحد، مستوى نصف مليون حالة، بينما تم رصد 480 وفاة جديدة، ما يمثل تراجعا ملموسا لعدد المتوفين على أساس يومي.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها مساء الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16409 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 514849.

ويشير هذا المعدل إلى تراجع كبير للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية يوم 27 مايو 20599 حالة، وفي 28 مايو 26417، وفي 29 مايو 26928، وفي 30 مايو 33274، ما يمثل رقما قياسيا.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 480 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 29314 شخصا.

وتراجعت حصيلة الوفيات اليومية بشكل كبير مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت البرازيل 1086 حالة في إحصائية 27 مايو، و1156 في 28 مايو، وهو المؤشر الأعلى منذ بدء التفشي في البلاد، و1124 في 29 مايو، و956 في 30 مايو.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية مع ذلك بأن حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت إلى نقطة 206555 حالة.

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