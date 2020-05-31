أفتاتي : تدابير مواجهة كورونا لن تنجح في بيئة سياسية غير سليمة

هبة بريس – الرباط

قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنّ الإجراءات التي اتخذتها بلادنا لمواجهة فيروس كورونا تمت في إطار مؤسسي، ترجم التكامل والانسجام والانسيابية بين مؤسسات الدولة، مشددا على دور الأحزاب السياسية في التعبئة الوطنية العامة لمواجهة الجائحة وتبعاتها.

وأضاف أفتاتي في تصريح لموقع حزب “البيجيدي” أن التدابير المتخذة لمجابهة الآثار المختلفة لجائحة فيروس كورونا لن يُكتب لها النجاح في بيئة سياسية غير سليمة، مؤكدا أهمية الأحزاب السياسية ودورها الرئيسي والمحوري في هذه البيئة.

وأردف أفتاتي أن التعددية الحزبية والسياسية في المغرب هي مسألة فطرية، ولذلك تحققت كل النجاحات التاريخية للمغرب بفضل التوافقات الكبيرة بين الأحزاب الوطنية والمؤسسة الملكية.

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