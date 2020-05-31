طبيب بارز: فيروس كورونا المستجد يفقد قوته وأصبح أقل فتكا

هبة بريس – وكالات

أعلن الطبيب الإيطالي البارز ألبرتو زانجريلو، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا.

وبحسب “رويترز”، قال زانجريلو الذي يرأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومباردي في شمال البلاد الذي تحمل العبء الأكبر لعدوى فيروس كورونا في إيطاليا “في حقيقة الأمر، الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا”.

وأشار إلى أن “بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى لذا يتعين على الساسة وضع الواقع الجديد في الحسبان” قائلا “علينا أن نعود كبلد طبيعي”

وفي وقت سابق، دعت الحكومة إلى توخي الحذر قائلة إن إعلان النصر ما زال بعيدا.

وقالت ساندرا زامبا مساعدة وزير الصحة “بينما ننتظر الأدلة العلمية الداعمة لفرضية اختفاء الفيروس … أدعو الذين يدعون تأكدهم من ذلك لعدم إرباك الإيطاليين”.

وأضافت “بدلا من ذلك علينا أن ندعو الإيطاليين إلى الحفاظ على أقصى درجات الحذر والإبقاء على التباعد بين الأشخاص وتجنب التجمعات الكبيرة والمداومة على غسل اليدين واستخدام الكمامات

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