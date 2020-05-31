أمن طنجة يُحقق في واقعة تدنيس النّصب التذكاري للراحل اليوسفي

اس. بويعقوبي- هبة بريس

استنفرت واقعة تدنيس النّصب التذكاري للراحل عبد الرحمان اليوسفي،صباح اليوم الأحد31 ماي الجاري مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة طنجة، حيث تباشر عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، في هذه الأثناء تحرياتها لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بتلطيخ مجسم شارع يحمل اسم عبد الرحمان اليوسفي.

عناصر الأمن قامت بمراجعة كاميرا المراقبة المثبتة بأحد المتاجر المقابلة للنصب التذكاري، وهو ما سيتيح التعرف على الأشخاص الذين قاموا بهذا السلوك الذي خلف موجة استنكار واسعة لدى الرأي العام الوطني.

وكان مواطنون في طنجة، قد أقدموا على وضع الأزهار ورسائل التأبين على مجسم شارع عبد الرحمن اليوسفي، ترحما على روح اليوسفي الذي فارق الحياة يوم الجمعة الماضي، وهي رسالة تحمل دلالات ورسالة رمزية لرجل دولة وسياسة رصع اسمه بمداد الاحترام والتقدير.

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