هولندا.. تسجيل خمس حالات وفاة بكورونا

منذ 10 دقائق
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هبة بريس

 

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأحد، تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 46 ألفا و422 حالة.

وأوضح المعھد الوطني الهولندي للصحة والبيئة، في بيان، أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 5956 حالة وفاة في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت الحكومة الهولندية، التي تنهج استراتيجية “المناعة الجماعية” في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قد استثنت أي حجر صحي شامل، لكنها قررت إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم.

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