العثماني : ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب “كورونا”

هبة بريس – الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،أن ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب توقف حوالي 160 ألف مقاولة، وهذا التوقف شمل عددا من القطاعات (الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء…)بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العثماني في اللقاء التشاوري الذي عقده عن بعد مساء يوم السبت 30 مايو 2020 مع الأمناء العامين والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية،أن الصادرات تراجعت في عدد من القطاعات، بنسب وصلت في بعضها إلى 95 %، إضافة إلى الشلل الذي أصاب القطاع السياحي، وكذا الانخفاض الملحوظ في تحويلات المغارب المقيمين بالخارج.

لكن بالمقابل، أشار رئيس الحكومة، إلى وجود قطاعات حافظت على نشاطها، خاصة بالقطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، والصيد البحري، مما مكن من الاستمرار في توفير المواد الغذائية للمواطنين وتموين الأسواق.

كما عرفت قطاعات أخرى نشاطا متميزا، خاصة ما يتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية من مواد التطهير والكمامات والألبسة الواقية، والتي حققت لبلادنا الاكتفاء الذاتي، مع بداية تصدير بعضها.

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