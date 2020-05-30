ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام “القوة العسكرية غير المحدودة”

هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الولايات والمدن يجب أن تصبح “أكثر صرامة” في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للشرطة وإلا فإن الحكومة الاتحادية ستتدخل بإجراءات منها استدعاء الجيش وإلقاء القبض على الأشخاص.

وأضاف ترمب على تويتر «يجب على حكام الولايات ورؤساء البلديات الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة وإلا ستتدخل الحكومة الاتحادية وتفعل ما يجب القيام به، وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لجيشنا والعديد من الاعتقالات».

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (السبت)، إنها وضعت وحدات الجيش في حالة استعداد للاستدعاء خلال 4 ساعات تحسباً لطلب حاكم ولاية مينيسوتا لها وسط اضطرابات أهلية في أعقاب مقتل رجل أسود بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.

ولم يتضح متى كانت المرة الأخيرة التي يحدد فيها الجيش الأميركي إطاراً زمنياً بهذا القصر لاحتمال استدعاء قواته، فهو أمر يمكن أن يقدم عليه في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية.

وقال «البنتاغون»، في بيان: «في الوقت الحالي لا يوجد طلب من حاكم مينيسوتا لقوات الجيش حتى تدعم الحرس الوطني في مينيسوتا أو قوات إنفاذ القانون بالولاية».

كان ترمب، قال، في وقت سابق السبت، إن الجيش يمكنه نشر قوات في منيابوليس «بسرعة كبيرة» للرد على الاحتجاجات العنيفة، وذكر: «يمكن نشر جيشنا هناك بسرعة كبيرة إذا جرى طلب مساعدتهم».

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