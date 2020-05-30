ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام “القوة العسكرية غير المحدودة”

منذ 51 دقيقة
1

هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الولايات والمدن يجب أن تصبح “أكثر صرامة” في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للشرطة وإلا فإن الحكومة الاتحادية ستتدخل بإجراءات منها استدعاء الجيش وإلقاء القبض على الأشخاص.

وأضاف ترمب على تويتر «يجب على حكام الولايات ورؤساء البلديات الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة وإلا ستتدخل الحكومة الاتحادية وتفعل ما يجب القيام به، وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لجيشنا والعديد من الاعتقالات».

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (السبت)، إنها وضعت وحدات الجيش في حالة استعداد للاستدعاء خلال 4 ساعات تحسباً لطلب حاكم ولاية مينيسوتا لها وسط اضطرابات أهلية في أعقاب مقتل رجل أسود بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.

ولم يتضح متى كانت المرة الأخيرة التي يحدد فيها الجيش الأميركي إطاراً زمنياً بهذا القصر لاحتمال استدعاء قواته، فهو أمر يمكن أن يقدم عليه في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية.

وقال «البنتاغون»، في بيان: «في الوقت الحالي لا يوجد طلب من حاكم مينيسوتا لقوات الجيش حتى تدعم الحرس الوطني في مينيسوتا أو قوات إنفاذ القانون بالولاية».

كان ترمب، قال، في وقت سابق السبت، إن الجيش يمكنه نشر قوات في منيابوليس «بسرعة كبيرة» للرد على الاحتجاجات العنيفة، وذكر: «يمكن نشر جيشنا هناك بسرعة كبيرة إذا جرى طلب مساعدتهم».

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن ترفع درجة التأهب استعدادا لنشر قواتها على خلفية احتجاجات واسعة وعمليات دمار

واشنطن ترفع درجة التأهب استعدادا لنشر قواتها على خلفية…

منذ 3 ساعات
Photo of هولندا.. 20 وفاة و 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هولندا.. 20 وفاة و 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 4 ساعات
Photo of وفاة أكبر “معمر” وفق موسوعة ” غينيس”

وفاة أكبر “معمر” وفق موسوعة ” غينيس”

منذ 5 ساعات
Photo of إيطاليا .. 111وفاة و416 إصابة جديده بكورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا .. 111وفاة و416 إصابة جديده بكورونا خلال 24…

منذ 5 ساعات
Photo of اسبانيا .. 4 وفيات و 664 إصابة جديده بكورونا خلال يوم

اسبانيا .. 4 وفيات و 664 إصابة جديده بكورونا…

منذ 6 ساعات
Photo of كورونا في العالم .. عدد الإصابات تلامس الـ6 ملايين والوفيات تتجاوز ال300 الف

كورونا في العالم .. عدد الإصابات تلامس الـ6 ملايين…

منذ 6 ساعات
Photo of كورونا .. إسبانيا تخفف المزيد من القيود في أربع جزر صغيرة

كورونا .. إسبانيا تخفف المزيد من القيود في أربع…

منذ 8 ساعات
Photo of أمريكا .. حوالي 1.2 ألف وفاة وأزيد من 24 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أمريكا .. حوالي 1.2 ألف وفاة وأزيد من 24…

منذ 8 ساعات
Photo of أمريكا .. الاحتجاجات تشتعل في المدن والادعاء يوجه تهمة القتل للشرطي

أمريكا .. الاحتجاجات تشتعل في المدن والادعاء يوجه تهمة…

منذ 9 ساعات
Photo of ضمنها رحلة من مطار البيضاء .. الجزائر تستأنف عملية إجلاء مواطنيها

ضمنها رحلة من مطار البيضاء .. الجزائر تستأنف عملية…

منذ 10 ساعات

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.