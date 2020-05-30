خنيفرة : الدرك الملكي يحجز كمية من المخدرات بنواحي واومنة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس : خنيفرة

تمكنت عناصر الدرك الملكي خلال عملية تمشيطية بنواحي جماعة واومنة باقليم خنيفرة من حجز كميات مهمة من المخدرات وإلقاء القبض على مروجيها، وذلك في سياق المجهودات المبذولة من أجل محاربة كل من الجريمة وترويج المخدرات.

وبلغت كمية المخدرات المحجوزة 15 كيلو غراما، تتوزع بين 12 كيلو غراما من مخدر القنب الهندي و 3 كيلوغرامات من مادة “الطابا”، فيما أُلقي القبض على مروجيْن اثنين ولاذ الثالث بالفرار، إضافة إلى حجز دراجة نارية في ملكيتهم.

ويواصل رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت إسحاق تكثيف عملياتهم لمحاربة مختلف أنواع الجريمة، فضلا عن مساهمتهم في عملية فرض حالة الطوارئ الصحية إلى جانب السلطات المحلية بهذه المنطقة.

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