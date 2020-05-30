أمن البيضاء يوقف 6 أفارقة بتهمة تهريب وترويج المخدرات

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، من توقيف ستة أشخاص ينحدرون من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف سيدة من الموقوفين بحي الأزهر بمدينة الدار البيضاء وهي متلبسة بحيازة وترويج 30 غراما من مخدر الكوكايين على متن سيارة خفيفة، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزلها عن توقيف باقي المشتبه فيهم وحجز كيلوغرام واحد إضافي من مخدر الكوكايين وسيارة خفيفة، علاوة على خمسة هواتف محمولة وميزانين إلكترونيين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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