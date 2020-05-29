مجلة إسبانية ..اليوسفي دافع عن التقارب بين ضفتي الحوض المتوسطي

منذ 32 ثانية
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هبة بريس ـ و م ع 

أكدت مجلة (أتالايار إنتري دوس أوريلاس) الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الوزير الأول الأسبق الراحل عبد الرحمن اليوسفي، ظل يدافع دائما عن التقارب والاندماج والتكامل بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط .

 

وقالت المجلة الإسبانية المتخصصة في الشؤون المغاربية في مقال، إن من بين الإسهامات الكبرى التي قدمها الراحل عبد الرحمن اليوسفي قيادته لحكومة التناوب التي عينها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في عام 1998، مشيرة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أبقى السيد اليوسفي على رأس الحكومة بعد وفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني.

 

وأضاف كاتب المقال، بيدرو كاناليس، أن الراحل عبد الرحمن اليوسفي ساهم أيضا في النضال من أجل تحرير المغرب وجميع البلدان المغاربية من نير الاستعمار، مشيرا إلى أن الراحل كان أيضا أحد المدافعين عن الوحدة الإفريقية.

 

وكان الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي توفي ليلة الخميس الجمعة بمدينة الدار البيضاء عن عمر يناهز 96 سنة.

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