أم عزباء تقتل طفليها ذبحاً نواحي تازة

منذ 14 ساعة
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هبة بريس ـ خالد لعروسي 

 

في جريمة لا يتخيلها عقل، تجردت أم عزباء من غريزة الأمومة ،وأقدمت صباح اليوم الجمعة 29 ماي الجاري، على قتل طفليها داخل بيت والديها الكائن بدوار تورثوت بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة

 

وفي التفاصيل، قالت مصادر ” هبة بريس “، أن الأم الجانية و البالغة من العمر حوالي 40 سنة عمدت في البداية إلى خنق طفلها البالغ من العمر حوالي سنتين، حتى الموت، قبل قيامها بالإجهاز على طفلتها البكر، التي تبلغ نحو 4 سنوات من العمر، ذبحا باستعمال سكين المطبخ.

 

و أضافت ذات المصادر، أن الأم هددت، عقب ارتكابها الجريمة، بالانتحار بذبح نفسها باستعمال منجل، لكن عناصر الدرك الملكي، نجحت في منعها من ذلك، حيث تمكنت من تخليصها من هذه الآلة الحادة قبل تنفيذ وعيدها”. مشيرة، إلى أن اكتشاف إقدام الأم على ارتكاب هذه الجريمة في حق طفليها جاء من طرف أفراد من عائلتها، موضحة أن المعنية بالأمر تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية نتيجة وضعيتها كأم عزباء”.

 

المصادر ذاتها أوضحت أن السلطات المحلية و عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الجريمة بمجرد إشعارها، لمباشرة تحقيقها في الواقعة، حيث تم توقيف الأم المشتبه في اقترافها هذه الجريمة ووضعتها رهن تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث، فيما تمت إحالة جثتي الطفلين على مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة بتازة لإخضاعهما للتشريح الطبي.

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‫5 تعليقات

  2. أم عزباء لطفلين؟!عاقبة الزنى وخيمة.اللهم عافينا و اعف عنا.

  3. أم عزباء هههه لعنة الله على أعداء الإسلام لمن ينادون الزانية بهدا الاسم وينادون بالحرية للمرأة في الزنا هده يا النتائج أيها المجوي

  4. مجتمع يتفنن في إفساد أفراده، ودولة تضع تسميات للمفاسد لشرعنتها، في الوقت الذي بنبغي العمل على وضع حد لها، بتشغبل الشباب إناثا وذكورا حتى لايعانوا من ضيق ذات اليد فيندفعوا إلى الفساد بكل أنواعه، الزنا، ولادات غير شرعية، وأطفال شوارع، تشرد، وقتل أو انتحار…وهكذا تدور الدائرة، ويضيع الفقراء في متاهات المفاسد بدون رحمة، ودون محطة معلومة تنتهي عندها المآسي والمتاعب إلا إذا كانت مأساوية كهذه…

  5. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نستغفره ونتوب اليه

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