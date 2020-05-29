جرسيف : هذه حقيقة بيان أعوان السلطة “الإستنكاري” و “المغالطات” التي مررت من خلاله

منذ 26 ثانية
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هبة بريس ـ الرباط 

 

اعلن اعوان السلطة بجرسيف عن رفضهم لبيان رسمي رصد مجموعة من الأحداث والوقائع مهاجما بعضا من رجال السلطة بالاقليم .

وتساءل اعوان السلطة عن ” الجهة التي تقف وراء البيان المرفوض  في ظل هذه الظروف الصعبة و الحساسة التي تمر منها البلاد ”

ورفض اعوان السلطة بإقليم جرسيف ما جاء في البيان واجمعوا  ألا صلة تربطهم بالبيان الذي يبدوا ان علاقته وطيدة باعوان سلطة تم طردهم لاسباب تخل بعملهم اليومي  .

 

وقال بعض اعوان السلطة في تواصلهم مع هبة بريس ان البيان يحمل ” وقائع مغلوطة و مجهولة المصدر، و أضافوا أن الجهة صاحبة البيان يتضح بالملموس  تحمل حقدا و ضغينة لعامل الإقليم و لرئيس قسم الشؤون الداخلية ”

وعبر اعوان السلطة عن ضمان عامل الاقليم ورئيس قسم الشؤون الداخلية ” حقوق أعوان السلطة في إقليم جرسيف وتعاطيهما  مع  كل الاخطاء التي يمكن أن يقع فيها عون السلطة بالشكل المطلوب و الذي يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل ”

ودعا أعوان السلطة في نفس الوقت إلى ضرورة توخي الحذر مع مثل هذه البيانات التي تفتقد للمشروعية والدقة .

و تبرأ  اعوان السلطة من  “البيان الوهمي المجهول المصدر” معبيرن عن انخراطهم الجاد والفعال في الجهود الوطنية والتدابير الاحترازية ضد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ,

 

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