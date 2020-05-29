جرسيف : هذه حقيقة بيان أعوان السلطة “الإستنكاري” و “المغالطات” التي مررت من خلاله
هبة بريس ـ الرباط
اعلن اعوان السلطة بجرسيف عن رفضهم لبيان رسمي رصد مجموعة من الأحداث والوقائع مهاجما بعضا من رجال السلطة بالاقليم .
وتساءل اعوان السلطة عن ” الجهة التي تقف وراء البيان المرفوض في ظل هذه الظروف الصعبة و الحساسة التي تمر منها البلاد ”
ورفض اعوان السلطة بإقليم جرسيف ما جاء في البيان واجمعوا ألا صلة تربطهم بالبيان الذي يبدوا ان علاقته وطيدة باعوان سلطة تم طردهم لاسباب تخل بعملهم اليومي .
وقال بعض اعوان السلطة في تواصلهم مع هبة بريس ان البيان يحمل ” وقائع مغلوطة و مجهولة المصدر، و أضافوا أن الجهة صاحبة البيان يتضح بالملموس تحمل حقدا و ضغينة لعامل الإقليم و لرئيس قسم الشؤون الداخلية ”
وعبر اعوان السلطة عن ضمان عامل الاقليم ورئيس قسم الشؤون الداخلية ” حقوق أعوان السلطة في إقليم جرسيف وتعاطيهما مع كل الاخطاء التي يمكن أن يقع فيها عون السلطة بالشكل المطلوب و الذي يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل ”
ودعا أعوان السلطة في نفس الوقت إلى ضرورة توخي الحذر مع مثل هذه البيانات التي تفتقد للمشروعية والدقة .
و تبرأ اعوان السلطة من “البيان الوهمي المجهول المصدر” معبيرن عن انخراطهم الجاد والفعال في الجهود الوطنية والتدابير الاحترازية ضد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ,