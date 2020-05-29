العثماني: الحكومة بصدد اتخاذ خيارات استراتيجية لتدبير مرحلة “مابعد الحجر الصحي”

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة بصدد اتخاذ خيارات استراتيجية لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي.

وأوضح رئيس الحكومة، في لقاء عقده عن بعد يوم الجمعة 29 مايو 2020 مع قيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في إطار المبادرة التشاورية الواسعة التي أطلقها مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، أنه مطلوب اليوم من الجميع التعبئة الواسعة وتعميق النقاش حول كيفية تخفيف الحجر الصحي ببلادنا ومواجهة مختلف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها أزمة كورونا.

واستحضر رئيس الحكومة انعكاسات الجائحة على جميع دول العالم، “لذا فإن قدرنا اليوم تدبير المرحلة، واتخاذ ما يلزم من خيارات استراتيجية، والوضع الجديد سيفرض علينا وقفة عميقة نراجع فيها عدة أمور لأنه مما لا شك فيه، فإن مرحلة ما قبل الجائحة تختلف كثيرا عن مرحلة ما بعدها”، مذكرا بأهم الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتبعتها بلادنا بفضل التوجيهات الملكية السامية التي أعطت أولوية كبيرة للجانب الإنساني والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أنه إلى جانب الأولويات المسطرة في البرنامج الحكومي والمتعلقة أساسا بالتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والتي سيتم الاستمرار في الانكباب عليها، “برزت الأهمية أكبر لأولويات أخرى مثل التحول الرقمي، الذي لابد من تسريعه، ونفس الأمر بخصوص تحولات أخرى سنتفاعل معها بخطط محكمة”.

كما أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة بصدد وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني واستشراف معالم الاقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي، إلى جانب إعداد قانون مالية تعديلي برسم 2020، سيقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، يتضمن إشارات قوية لتنزيل كبرى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، نافيا أن تكون الحكومة بصدد نهج سياسة التقشف، “بالعكس، نعمل من أجل دعم الاستهلاك ودعم الإنتاج الوطني”.

وذكّر رئيس الحكومة بعدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الانخفاض الحاد في تدفق التجارة الخارجية، وتراجع 61 في المائة من الصادرات المغربية، إلى جانب التأثير السلبي على صناعة الطيران وصناعة السيارات، وقطاع السياحة الذي توقف بالكامل، وقطاع النسيج والألبسة، والانخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة، متمنيا تجاوز هذه الصعوبات في المستقبل القريب.

لكن إلى جانب هذه التأثيرات السلبية، أشار رئيس الحكومة إلى تحسن بعض القطاعات مثل قطاع الفلاحة، وبالتحديد الصناعة الغذائية التي حافظت على نشاطها، وإلى تحسن بعض الأنشطة الصناعية الموجهة للقطاع الصحي، التي رفعت التحدي وحولت أنشطتها لمواجهة الحائجة من خلال تصنيع المستلزمات الطبية (الكمامات، المطهرات الكهولية…) التي كثر عليها الإقبال بسبب انتشار وباء كورونا.

وبالنسبة للشق الاجتماعي، اعتبر رئيس الحكومة أن مختلف القرارات التي اتخذت في هذا الباب ساهمت في مواكبة الأسر التي تضررت من الجائحة، سواء العاملة في القطاع المهيكل أو القطاع غير المهيكل، في إشارة منه إلى الدعم الذي خصص لمختلف الفئات التي توقفت عن العمل بسبب الجائحة، ومحاولة تجاوز مختلف الإشكاليات التي برزت بين الفينة والأخرى.

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‫3 تعليقات

  1. كيف يمكن لمن توقف عمله بسبب الوباء اداء واجب كراء سكنه لمدة اشهر الحجر الصحي

  2. هادشي عندكوم في المغرب اولى كيبلي غير طنز او كيضحكو عليكوم

  3. رفع الحجر الصحي التدريجي يتطلب التعايش مع كورونة.وماهي معاناة ارباب الاسر اصحاب الرميد من طول انتظار معالجة استغادة تضامن كوفيد19؟

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