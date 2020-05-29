خلافات بين وزير الصحة وكاتبه العام مع اليوبي تجبر الأخير على تقديم استقالته

منذ 9 ساعات
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هبة بريس – الرباط

كشف مصدر موثوق، أن محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة ، قدم استقالته من منصبه خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وأفاد ذات المصدر لهبة بريس، أن خلافا بين وزير الصحة وكاتبه العام بالنيابة “الذي تجاوز المدة القانونية لتعيينه المؤقت” مع محمد اليوبي، بخصوص الأمور التدبيرية والتنظيمية الخاصة بجائحه كورونا صحيا وراء تقديم اليوبي لاستقالته.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزير الصحة لم يستسغ ملاحظات اليوبي الذي يَشْهَدُ المغاربة بكفاءته وحسن تواصله، ليتم إبعاده عن تقديم الحصيلة اليومية للحالة الوبائية بالمغرب على القنوات التلفزية الرسمية، كما طولب بتقديم استقالته من منصبه بمديرية الأوبئة و بخلية اليقظة الوبائية المكلفة بتتبع تدابير فيروس كورونا.

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‫23 تعليقات

  1. اتركوا خلافاتكم جانبا الان واتحدوا للقضاء على الجائحة . اليوبى مثقف وضالع فى لغة الارقام حكيم فى علاقاته اليومية من خلال الشاشات الوطنية مع المغاربة حتى دخل قلوبنا جميعا . فاتركوا خلافاتكم جانبا واتحدوا لمحاربة الجائحة . والسلام على من اتبع الهدى .

  2. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم

  3. لا أدري كيف أشرح ذلك ، ببساطة السيد اليوبي ينشرح له الصدر و تظهر عليه علامات الصلاح و الله تعالى أعلى و اعلم

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