خلافات بين وزير الصحة وكاتبه العام مع اليوبي تجبر الأخير على تقديم استقالته

هبة بريس – الرباط

كشف مصدر موثوق، أن محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة ، قدم استقالته من منصبه خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وأفاد ذات المصدر لهبة بريس، أن خلافا بين وزير الصحة وكاتبه العام بالنيابة “الذي تجاوز المدة القانونية لتعيينه المؤقت” مع محمد اليوبي، بخصوص الأمور التدبيرية والتنظيمية الخاصة بجائحه كورونا صحيا وراء تقديم اليوبي لاستقالته.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزير الصحة لم يستسغ ملاحظات اليوبي الذي يَشْهَدُ المغاربة بكفاءته وحسن تواصله، ليتم إبعاده عن تقديم الحصيلة اليومية للحالة الوبائية بالمغرب على القنوات التلفزية الرسمية، كما طولب بتقديم استقالته من منصبه بمديرية الأوبئة و بخلية اليقظة الوبائية المكلفة بتتبع تدابير فيروس كورونا.

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