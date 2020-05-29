العثماني عن الراحل عبد الرحمن اليوسفي: “فقدنا رجل دولة كبير”

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

نعى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الزعيم الاتحادي والوزير الأول الأسبق، عبد الرحمن اليوسفي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة صباح يومه الجمعة بمدينة الدار البيضاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال العثماني في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” :”إنا لله وإنا إليه راجعون، فارقنا هذا الصباح القائد السياسي والوطني الأستاذ عبدالرحمان_اليوسفي، تعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة ولكافة أحبائه، رحمة الله عليه وغفر له ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وأضاف العثماني :”الأستاذ عبدالرحمان_اليوسفي الذي فقدناه اليوم عن عمر 96 عاما، رجل دولة كبير، يحظى بالاحترام والتقدير، خدم بلاده من مواقع مختلفة وأسهم بشكل كبير في مختلف مراحل التطور السياسي المغربي المعاصر، رحمة الله عليه وغفر له وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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