وزارة امزازي تنشر نتائج عملية الانتقاء الأولي لمناصب الادارة بمؤسسات التعليم الثانوي

منذ 10 دقائق
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ـ قطاع التربية الوطنية – أنها نشرت بموقعها الرسمي نتائج عملية الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2020.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن نتائج هذه العملية أسفرت عن انتقاء ما مجموعه 357 مترشحة ومترشحا موزعين حسب السلك على التعليم الثانوي الإعدادي 196، والتعليم الثانوي التأهيلي 161.

وأشار البلاغ إلى أنه في إطار تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الموظفات والموظفين في هذه الظرفية الخاصة، ومن أجل الارتقاء بتدبير الموارد البشرية، تقرر إجراء المقابلات مع المترشحات والمترشحين عن بعد.

ودعت الوزارة المستفيدات والمستفيدين من الانتقاء الأولي إلى ربط الاتصال فورا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم انتقاؤهم بها، من خلال الولوج إلى المواقع الالكترونية الخاصة بها قصد الاطلاع على الجدولة الزمنية للمقابلات والإجراءات المتعلقة بها.

وأكدت أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، حيث يتعين على كل من يهمه(ها) الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 05 يونيو المقبل إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

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