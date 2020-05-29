الزعيم الاتحادي والوزير الأول الأسبق عبد الرحمن اليوسفي في ذمة الله

هبة بريس – الرباط

انتقل الى رحمة ربه في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، الزعيم الاتحادي والوزير الأول الأسبق عبد الرحمن اليوسفي، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دريس لشكر، الراحل اليوسفي، قائلا : “أنعي لكافة الاتحادات و الاتحاديين و عموم المواطنين المغاربة و الرأي العام الدولي وفاة القائد الكبير و المجاهد الوطني الغيور سي عبد الرحمن اليوسفي،الذي فارقنا هذا اليوم بعد صراع مع المرض في الأيام الأخيرة “.

وتابع في تدوينه نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”عزاؤنا جميعا في أخينا و ألهمنا جميعا الصبر و السلوان خاصة عائلته الصغيرة و على رأسها زوجته هيلين. نسأل الله عز و جل الرحمة لأخينا و قائدنا و ان يسكنه فسيح جناته .. انا لله و انا إليه راجعون”

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