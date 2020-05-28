وزير الصحة: “المغرب دبا مابقاش كيتسنا الفيروس بل أصبح يبحث عنه لمحاصرته”

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس – الدار البيضاء

في معرض مداخلته لتبسيط حصيلة وزارته و جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا ببلادنا، أكد خالد أيت الطالب أن المغرب مر حاليا لمرحلة جديدة في مواجهته لكوفيد 19.

وزير الصحة ، أكد أن المغرب لم يعد ينتظر الفيروس بل أصبح يبحث عنه، مشيرا إلى أن بلادنا تجاوزت مرحلة انتظار ظهور الأعراض على الحالات للكشف عنها بل أصبح يتم إجراء الكشوفات المخبرية حتى في ظل غياب الأعراض المتعارف عليها.

و أوضح أيت الطالب أن الهدف من توسيع قاعدة الكشف المخبري هو محاصرة الفيروس ببعض الجهات ، حيث تم حاليا تجاوز رقم 10 آلاف تحليلة كل يوم، و هو رقم مهم جدا ببلادنا.

و شدد المسؤول الوزاري أن بروز بعض البؤر دفع الوزارة إلى التعامل بشكل استباقي مع عودة بعض الأنشطة الاقتصادية ، حيث يتم منذ أيام إجراء الكشوفات المخبرية لعدد كبير من عمال و موظفي القطاعات التي شرعت في العودة للعمل.

و طمأن وزير الصحة على أن الوضعية الوبائية الحالية ببلادنا مطمئنة نسبيا من خلال الأرقام و المعطيات و المؤشرات المسجلة، غير أن ذلك لا يمنع من الحيطة و الحذر خاصة مع بداية العد العكسي لانتهاء فترة الطوارئ الصحية.

و أشاد أيت الطالب في الوقت ذاته بالاجراءات الاحترازية و الوقائية التي اتخذها المغرب منذ الوهلة الأولى بشكل مبكر و التي جنبت بلادنا أضرارا و مصائب كبيرة.

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