جريمة قتل طالب افريقي بمكناس .. الأمن يوقف 12 شخصا

خالد لعروسي – هبة بريس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، منتصف ليلة أمس الأربعاء الخميس ، نحو 12 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت والمشاركة، والتي ذهب ضحيتها مواطن من دولة إفريقية أيضا.

وأقاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تدخلت بناء على إشعار حول وقوع خلاف بين مواطنة إفريقية والضحية، تطور إلى تعريض هذا الأخير لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب في وفاته فور وصوله لقسم المستعجلات، بينما مكنت عملية أمنية ميدانية من توقيف جميع المشتبه فيهم وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة.

وأضاف ذات المصدر أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط اثنين من بين الموقوفين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما يشتبه في مشاركة باقي الموقوفين في الاعتداء على الضحية وتعنيفه.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية.

جدير بالذكر، وقعت الجريمة ليلة أمس بحي الزيتون بعدما اعترض المهاجمون سبيل الضحية الذي يقطن بحي المنصور، حيث هاجموه بطريقة مباغتة قبل أن يحاول الدفاع عن نفسه، إلا أنهم استطاعوا السيطرة عليه قبل أن يشبعوه ضربا ورفسا بعد سقوطه أرضا رغم قوته البدنية، قبل أن يوجه له أحدهم ضربة قاتلة بسكين أصابته في صدره.

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