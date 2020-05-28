طنجة .. توقيف شخص وحجز 863 كلغ من المخدرات المعدة للتهريب الدولي

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من حجز شحنة من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي 863 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه تورطه في التهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن هذه العملية الأمنية التي جرت بمنزل بدوار “الزرارع” التابع للجماعة القروية القصر الصغير الواقعة ضواحي مدينة طنجة، أسفرت عن حجز شحنة المواد المخدرة المكونة من 27 رزمة معدة للتهريب الدولي، كما مكنت أيضا من توقيف المتورط في هذه القضية، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في هذا النشاط الإجرامي.

وتابع المصدر أن عمليات التفتيش التي تمت بهذا المنزل مكنت من حجز ثلاث سيارات إحداها مرقمة بالخارج، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزود بمحرك يشتبه استعماله في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن توقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.

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