السعودية تؤكد: استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة

منذ 26 ثانية
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هبة بريس – وكالات

جددت وزارة الحج والعمرة في السعودية تأكيدها على استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الوزارة إنه “بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية”، بحسب حساب الوزارة الرسمي على “تويتر”.

​وأضافت الوزارة، أنه “ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة”.

وجاء تأكيد الوزارة بعد إجراءات تخفيف القيود والإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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