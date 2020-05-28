طنجة.. خلاف بين شابّين ينتهي بجريمة قتل

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – مكتب طنجة

اهتز حي بنكيران قرب منطقة المرس أشناد بطنجة، على وقع جريمة قتل منتصف ليلة الأربعاء، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعدما تلقى طعنة قاتلة على مستوى الفخذ.

وحسب المعطيات المتوفرة ، فان خلافا نشب بين الطرفين تطور الى شجار استل معه الجاني سلاحا أبيضا ووجه طعنات قاتلة للضحية تسببت له في نزيف حاد فارق على إثره الحياة بعين المكان.

وقد جرى نقل الهالك الى مستودع الأموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة ، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة وباشرت تحرياتها لتوقيف الجاني.

 

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