اعتقال اب احتجز ابنه وعرضه للضرب والجرح بالبيضاء

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هبة بريس ـ البيضاء 

 

تمكنت عناصر دائرة الشرطة “المسيرة” بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في احتجاز ابنه القاصر، وتعريضه للضرب والجرح بواسطة أداة راضة، والإيذاء العمدي باستعمال مادة حارقة.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول شبهة استعمال المشتبه فيه لأعمال التعذيب في حق ابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وهو ما استدعى التدخل فورا وضبط الأب في حالة تلبس بتكبيل ابنه بواسطة سلسلة حديدية داخل مسكن العائلة، وتعريضه لحروق من الدرجة الثانية في بعض أنحاء جسده، والضرب والجرح بواسطة أداة راضة، فضلا عن حلاقة جزء من شعر رأسه.

 

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إسعاف الطفل الضحية ونقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات والاسعافات الضرورية، بينما تم حجز المعدات المستعملة في تكبيل القاصر وتعريضه للعنف والإيذاء العمدي.

 

وقد تم الاحتفاظ بالأب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن جميع ظروف وملابسات اقترافها.

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