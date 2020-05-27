القزابري لأستاذة أساءت للرسول … “خاسرة” و “بائرة”

منذ 8 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط 

 

دخل  المقرئ القزابري،  على خط  قضية الأستاذة التي أساءت للرسول، اذ وصفها بـ”الخاسرة” و”البائرة” و”المتطاولة”.

ودوّن القزابري، فيسبوكيا حيث قال ” ما فتئ الأوباش الأراذل، في كل زمان ومكان، يدفعهم حقدهم وجهلهم، وتحملهم رقاعتهم وسفاهتهم التي هي أصل فكرهم، ومنشأ رؤيتهم، يتطاولون على عظيم الجناب، النبي المهاب، سيد الأحباب، المتوج بتاج العز نعتا ملازما (ولله العزة ولرسوله)، يتطاولون وهم أحط الناس وأتفههم منزلة ومكانة، ومن تعود الرعي في أزبال الأفكار، فاته النقاء والطهر وحُرِمَ الأنوار، وذلك شأن واحدة نكرة، لا مكان لها إلا في قسم الخبائث، قامت تتطاول على سماء القِيَم، على النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم ”

 

وأضاف القزابري مهاجما الاستاذة  أمينة.. ” أمينةٌ على المخازي والعيوب والأوساخ والقاذروات… هيهات هيهات أن نصمت لك.. والله لنجعلن من أقلامنا سياطا كاوية.. ونقول لك..كما قلتِ في ما تقيأتِ به.

 

وعمّت مواقع التواصل بالمغرب، موجة غضب عارمة  على خلفية تدوينة مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وضعتها أستاذة مادة الفلسفة المثيرة للجدل، ‫أمينة بوشكيوة، على حسابها بالفايسبوك.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل بتدخل عاجل من طرف السلطات لاعتقال المعنية بالأمر وجعلها عبرة لكل من سولت له نفسه التطاول على المقدسات والثوابت، بعد أن اعتبرت أن السيرة النبوية هي سبب انتشار  ظاهرة “الميمات” في المجتمع المغربي.

 

 

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‫27 تعليقات

  1. ان الله يمهل ولا يهمل.اتركوها حتى تقف لوحدها.وحرام على كل اب اسرة ان يترك ابنه او بنته تقرء عند هذه الجاهلة.

  2. لا نقاش في الدين. هذا هو مبدأ المتشددين في الدين. هل السب والقذف هو الحل الذي سيمكن أن يقاوم به كل من قام بنقد الدين. لن ينفع هذا في شيى، بل يزيدها عنادا وتبقى الأمور على ما هي عليه وتنقسم الأمة. الحل هو الحوار والدليل الموثق والحجج.ولا أدري ما هي الذبابة التي لسعت القزابري كما يقول المثل الفرنسي، حتى ينزلق في كلام لا يتجاوز محيط متتبعيه ولا يأتي بمساهمة إيجابية. وكأن هدفه هو تغيير المنكر بريشته وكفى.

  3. هناك من يرفع من ايقاع التحامل والهجوم على كل من ينتقد الدين بالسب والقذف بألفاظ نابية كأنه يخاف على تجارته ان تبلور…وهذا ليس من شيم المسلم الوسطي.

  4. هناك من يتحامل ويهاجم كل من ينتقد الدين بالسب والشتم كأنه يخاف على تجارته ان تبلور هذا ليس من شيم المسلم الوسطي.

  5. عن اي نقاش او حوار تتحدث يا صاحب التعليق هل القذف و السب و الإستهزاء بنبينا و مقدستنا يعتبر حوار و نقاش عندك، الذي اعرف ان من اداب الحوار هو الإحترام التام والمتبادل رغم الإختلاف، وهذا عكس ونقيض ما فعلته هذه النكرة ،هذا هجوم و تجريح لمشاعرنا و انت تتكلم بكل بساطة عن الحوار، فالتشدد هو مافعلته هذه الجاهلة التي تخطت جميع الحدود. حسبنا الله ونعم الوكيل.

  6. ولا تسبوهم حتى لا يسبو دين الله.
    ولكن يبدو أن الدفاع أسوأ منها والعبارات زنقوية متخلفة. فما استفدت من كتاب الله. فقل حسنا او اصمت. وجادا بالتي هي أحسن. وليس بالشتم والتحدث عن اعراض النساء. فكم امرأة قد طلقت وهذا ليس عيب… مستواك ظهر

  7. على خلفية ماقاله ذلك المسمى فنان أعتقل، لاعذر له رغم كونه مخمورا و نحيي الأمن على يقظته. أما هذه السفيهة آلجاهلة فهي في كامل قواها آلعقلية وبذلك تتجرأ
    بالإستهزاء بسيد الخلق جد ملكنا محمد السادس نصره الله وأيده

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