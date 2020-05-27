القزابري لأستاذة أساءت للرسول … “خاسرة” و “بائرة”
هبة بريس ـ الرباط
دخل المقرئ القزابري، على خط قضية الأستاذة التي أساءة للرسول، اذ وصفها بـ”الخاسرة” و”البائرة” و”المتطاولة”.
ودوّن القزابري، فيسبوكيا حيث قال ” ما فتئ الأوباش الأراذل، في كل زمان ومكان، يدفعهم حقدهم وجهلهم، وتحملهم رقاعتهم وسفاهتهم التي هي أصل فكرهم، ومنشأ رؤيتهم، يتطاولون على عظيم الجناب، النبي المهاب، سيد الأحباب، المتوج بتاج العز نعتا ملازما (ولله العزة ولرسوله)، يتطاولون وهم أحط الناس وأتفههم منزلة ومكانة، ومن تعود الرعي في أزبال الأفكار، فاته النقاء والطهر وحُرِمَ الأنوار، وذلك شأن واحدة نكرة، لا مكان لها إلا في قسم الخبائث، قامت تتطاول على سماء القِيَم، على النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم ”
وأضاف القزابري مهاجما الاستاذة أمينة.. ” أمينةٌ على المخازي والعيوب والأوساخ والقاذروات… هيهات هيهات أن نصمت لك.. والله لنجعلن من أقلامنا سياطا كاوية.. ونقول لك..كما قلتِ في ما تقيأتِ به.
وعمّت مواقع التواصل بالمغرب، موجة غضب عارمة على خلفية تدوينة مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وضعتها أستاذة مادة الفلسفة المثيرة للجدل، أمينة بوشكيوة، على حسابها بالفايسبوك.
وطالب نشطاء على مواقع التواصل بتدخل عاجل من طرف السلطات لاعتقال المعنية بالأمر وجعلها عبرة لكل من سولت له نفسه التطاول على المقدسات والثوابت، بعد أن اعتبرت أن السيرة النبوية هي سبب انتشار ظاهرة “الميمات” في المجتمع المغربي.
22 تعليقات
مرة أخرى السب والشام ليس ردا لائق. يجب الرد عليها بالحجج والبراهين والدعاء لها بالهداية. الله عز وجل حاور ابليس . والنبي حاور الكفار والمشركين الذين نكلوا بالمسلمين .وبعض الصحابة كانوا يسيؤون للرسول ص قبل إسلامهم. العنف سواء الجسدي أو اللفظي هو سلاح الضعفاء. فلا يجب ان يظهر المسلم ضعيفا. مع احترامنا وتقديرنا للشيخ القزابري.
الإنسان الذي يعرف الله عز و جل لا يشتم و لا ينشر العداوة بين المسلمين و يعذر من اخطء و يترك مجال الرجوع الى الله لمن اخطا او دفع للخطء و يمهل و لايتسرع و الا سيكثر الاعداء و يمنعون من العودة الى الله
مادامت تدرس الفلسفة وهى مجموع افكار اغريقية فقد غرق فى فلسفتها واعتقادها الغرق فى الجهل حتى وصل بها علمها مبلغ الاساءة لخاتم الانبياء والمرسلين وانتقاد الشرع الاسلامى والطعن فى الاركان الاسلامية فهى اذن دهرية ويصدق فيها . وما هى الا حياتنا الاولى نموت ونحيا …….الخ . غياب ا لمعتقد ادخلها فى محظور المنظور .والسلام على من اتبع الهخدى .
لا تعرفين الرسول صلى الله عليه وسلم حق المعرفة لكن حان الوقت لتعرفين من هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يدافع عن النبي كما كان يدافع عنه في القران لاننا مهما قلنا فيكم فلا يشفى غليلنا لكن نترك الأمر لخالقنا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ياربي انتقم من هؤلاء الملاحدة
اخزاك الله و لعنك يا خبيثة الاخلاق كلما اراد سفيه او سفيهة الشهره يمس بمقدسات اسياده فموتي بغيضك و الى الجحيم يا……
كنت اتمنى ان يكون رد الشيخ مدعما بالحجج في دفاعه عاى الرسول الكريم وان بتجنب السب والانفعال
اسم ما قاله المستشرق البريطاني مونتجومري وات عن النبي . لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل مافعل بمحمد..ربما كما يقال عندما تنهار الدول يكتر المنجمون والمتسولؤن والمدعون والمتصعلكون والمتقيقهون والقوالون .قد كثروا هذه اليام في المجتمع العربي وكما قال الاخ عمر القزابري انت الخسرة وباءرة
ما تعليقكم الاستاذ القزابري ورأيكم في تصريحات رفيق بوبكر. إن كلامه يمس كل الأئمة.
ما تعليقكم رأيكم الاستاذ القزابري في تصريحات بوبكر رفيق. فكلامه يمس كل الأئمة.
لماذا المسلمون وخاصة شيوخهم لا يملكون الا السب والشتم ?
أليس لهم ما يدافعون به هن نبيهم ?
وهل هذا الكلام غير مكتوب في السيرة النبوية ?
حكم من سب رسول الله معروف في دين الله ولو تاب يقتل، واختلف في ساب الله هل يقتل ام لا.
اما اصحاب التعليقات فغالبهم قد غلبت عليه العاطفة، ولا يعرف في دين الله شيء، لا اعرف خلافا في قتل من سب رسول الله، وهذه الخبيثة ليست المرة الاولى التي تفعل هذا
Tu n’a pas le droit de l’insulter.cette dame doit déposer une plainte contre toi et tu doit être interpellé. Personne ne t’a donné ce droit
هذه الجرثومة فاشلة عاطفيا وجنسيا و ربما عندها مشكلة مع الرجال يعني …….
. حبيبي يا رسول الله تطاولت عليك هذه الخنزيرة التي تفوه رائحتها من بين رجلها وكأن السمك مات لعدة اسابيع وانت اطهر الخلق وانت على خلق عظيمة ولا كن الخنزيرة عبرت عن حفظها للإسلام والمسلمين ويجب محاسبتها وتقديمها للعدالة ولا تستحق ان تعيش معنا .
نناقش الدنيوي العملي ولا نقاش في مسلمات و مقدسات.ما الغرض من تلكم خرجة في المغرب الدولة الإسلامية و الموثق دستوريا.
سيكون رد فعل الأغلبية نفسه إذا ما مس عيسى عليه السلام أو كليم الله و…
هناك قانون يطبق على الجميع في وطننا المرجو الأخذ به في هذه النازلة حتى لا يكون هناك فراغ بينما هناك مجلس علمي و إمارة مونين يجب أن لا ننسى ان استاذتكن حين تهين الرسول نسب حفيذه..
اتساءل اين وزير الاوقاف اين المجلس العلمى الاعلى اين العلماء اين الدولة واين واين موقفهم من هذه التى اساءت لاكرم الخلق على الاطلاق يجب ان تسال عن ما كتبت وحتما ستسال بعد وقوفها امام الله عز وجل يجب محاسبتها على ما كتبت ومعاقبتها بما تستحق
الى صاحب التعليق السابق والمسمى “قربوش”:
الم تنتبه ان تعليقك يتضمن دعوة صريحة الى القتل. وهذا فعل يمكن ان يجرك لمتابعة قضائية
أن ترد بالحجة ، وتقرع الحجة بالحجة فهدا عين العقل و الصواب و المبرهن على أنك إنسان متقف و متزن ، أما أن تخوض بالسب و الشتم و القديفة فانت منافق و انتهازي
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
أستغرب كيف أصبحت هذه أستاذة للفلسفة،من يكتب بالدارجة الساقطة لا يمكنه إلا أن يكون ساقطا.المعروف على أساتذة الفلسفة أنهم ممن يتقن التحليل والتحجج بالبراهين والدلائل العلمية،ولي أصدقاء أساتذة فلسفة كذلك. لكن هذه الأستيذة لا أدري كيف ستستطيع تدريس قواعد التحليل الفلسفي لتلاميذتها،إذا كان أسلوبها في التحليل هو من قبيل النموجذ الذي نشر.
بخلاصة شديدة هذه كل شيء،إلا أستاذة!!!!
كنت اتمنى ان يكون رد الشيخ مدعما بالحجج في دفاعه عاى الرسول الكريم وان بتجنب السب والانفعال
فأخلاق المسلم لا تسمح له بمثل ما قال و ما صدر عنه قيب في حق المسلمين . تسبققهم عاطفتهم و تسيطر على عقوله و التي هي اصلا فارغة الا من السب و الشتم .