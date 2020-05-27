القزابري لأستاذة أساءت للرسول … “خاسرة” و “بائرة”

هبة بريس ـ الرباط

دخل المقرئ القزابري، على خط قضية الأستاذة التي أساءة للرسول، اذ وصفها بـ”الخاسرة” و”البائرة” و”المتطاولة”.

ودوّن القزابري، فيسبوكيا حيث قال ” ما فتئ الأوباش الأراذل، في كل زمان ومكان، يدفعهم حقدهم وجهلهم، وتحملهم رقاعتهم وسفاهتهم التي هي أصل فكرهم، ومنشأ رؤيتهم، يتطاولون على عظيم الجناب، النبي المهاب، سيد الأحباب، المتوج بتاج العز نعتا ملازما (ولله العزة ولرسوله)، يتطاولون وهم أحط الناس وأتفههم منزلة ومكانة، ومن تعود الرعي في أزبال الأفكار، فاته النقاء والطهر وحُرِمَ الأنوار، وذلك شأن واحدة نكرة، لا مكان لها إلا في قسم الخبائث، قامت تتطاول على سماء القِيَم، على النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم ”

وأضاف القزابري مهاجما الاستاذة أمينة.. ” أمينةٌ على المخازي والعيوب والأوساخ والقاذروات… هيهات هيهات أن نصمت لك.. والله لنجعلن من أقلامنا سياطا كاوية.. ونقول لك..كما قلتِ في ما تقيأتِ به.

وعمّت مواقع التواصل بالمغرب، موجة غضب عارمة على خلفية تدوينة مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وضعتها أستاذة مادة الفلسفة المثيرة للجدل، ‫أمينة بوشكيوة، على حسابها بالفايسبوك.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل بتدخل عاجل من طرف السلطات لاعتقال المعنية بالأمر وجعلها عبرة لكل من سولت له نفسه التطاول على المقدسات والثوابت، بعد أن اعتبرت أن السيرة النبوية هي سبب انتشار ظاهرة “الميمات” في المجتمع المغربي.

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