النيابة العامة تُتابع الممثل ”رفيق بوبكر“ في حالة سراح

منذ 20 ساعة
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هبة بريس – الدار البيضاء

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، متابعة الممثل المغربي رفيق بوبكر، في حالة سراح، وكفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد إساءته للدين الإسلامي، عبر شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

هذا وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء،قد أمرت يوم أمس الثلاثاء بوضع الممثل المغربي ”رفيق بوبكر“ رهن تدابير الحراسة النظرية، بعدما استمعت إليه الشرطة القضائية الولائية، على خلفية التصريحات المنسوبة إليه في شريط فيديو مسرب من داخل مجموعة فيسبوكية خاصة.

هذا وكان مصدر قضائي قد كشف لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أمر صبيحة يوم أمس الثلاثاء الشرطة القضائية الولائية بالاستماع إلى الممثل رفيق بوبكر.

وآثار الفنان المغربي رفيق بوبكر، سخط وغضب المغاربة، إثر تسريب شريط فيديو ظهر فيه يسب الدين بألفاظ قدحية وكلمات نابية.

وظهر الممثل المغربي، في الفيديو الذي تبين أنه تم تسريبه من مجموعة “فيسبوكية” خاصة، مخمورا ويسب المساجد ويستهزء بالصلاة والعبادة مستعملا ألفاظ نابية.

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‫6 تعليقات

  1. واش بصح هد الجريدة ولات تابعة للامارات

  2. نهار الزفزافي دخل على الءمام في الجامع قبط 20 عام واليوم هدا السفيه المسمى رفيق بوبكر سب الدين الءسلامي والمسلمين بشتى انواع الملام القبيح خرج سراح

  3. 5000DH ثمن سب ديننا الحنيف؟ يا أمير المؤمنين يا ملك المغرب نطمع في عدلك.

  4. الفن الفن و الفن للمجتمع هذا التافه ليس فنان لا اقول انه مجرد سكير ليس إلا و لن نعطيه أكثر من حجمه ان كان له حجم اصلا

  5. و مازال كتسميوه فنان منين جاه الفن منين؟
    الله يلعن اللي ما يحشم

  6. اللهم إن هذا منكر 5000 درهم ديلاش ولا 48 ساعة كانت لحمية ذلك سفيه والكفر ليس لي تحقيق الحقيقة لا يوجد كلام بعد هده المسرحية ……… ……

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