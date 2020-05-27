النيابة العامة تُتابع الممثل ”رفيق بوبكر“ في حالة سراح

هبة بريس – الدار البيضاء

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، متابعة الممثل المغربي رفيق بوبكر، في حالة سراح، وكفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد إساءته للدين الإسلامي، عبر شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

هذا وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء،قد أمرت يوم أمس الثلاثاء بوضع الممثل المغربي ”رفيق بوبكر“ رهن تدابير الحراسة النظرية، بعدما استمعت إليه الشرطة القضائية الولائية، على خلفية التصريحات المنسوبة إليه في شريط فيديو مسرب من داخل مجموعة فيسبوكية خاصة.

هذا وكان مصدر قضائي قد كشف لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أمر صبيحة يوم أمس الثلاثاء الشرطة القضائية الولائية بالاستماع إلى الممثل رفيق بوبكر.

وآثار الفنان المغربي رفيق بوبكر، سخط وغضب المغاربة، إثر تسريب شريط فيديو ظهر فيه يسب الدين بألفاظ قدحية وكلمات نابية.

وظهر الممثل المغربي، في الفيديو الذي تبين أنه تم تسريبه من مجموعة “فيسبوكية” خاصة، مخمورا ويسب المساجد ويستهزء بالصلاة والعبادة مستعملا ألفاظ نابية.

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