من سنة سجنا الى 3 أشهر .. استئنافية فاس تخفف حكم مي نعيمة

هبة بريس

قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، تخفيف الحكم الابتدائي الصادر في حق صاحبة قناة “مي نعيمه البدوية”.

وفي هذا الصدد، قضت المحكمة، بتخفيف الحكم من سنة سجنا نافذا الى ثلاثة أشهر .

هذا ويشار الى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت المدعوة “مي نعيمة”، البالغة من العمر 48 سنة، قبل أسابيع على خلفية نشر فيديو تنفي من خلاله وجود فيروس “كورونا”، حيث تمت متابعتها بنشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

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