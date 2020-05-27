رفيق بوببكر….الدية عند الكرام الاعتذار

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies
Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.
FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.
AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.
Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.
AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.
OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.
This content is blocked. Accept cookies within the '%CC%' category to view this content.
5 تعليقات
السيد سب الايمة والدين واسهزا بالوضوا وأعتقد أن الصورة التي كان عليها لاتدل انه كان سكرانا وبالتالي فهو يقصد مايقول و جب عقابه
هناك أشخاص آخرون يستهزئون بالإسلام ويسبون الرسول عبر حساباتهم في وسائل التواصل ومن بينهم أستاذ اجتماعيات معروف بالقنيطرة..هؤلاء الفاسقون ومنهم مرتدون عن الإسلام إن رأوا رفيق بوبكر حصل على العفو سيجدون الفرصة سانحة لهجومهم على كل مايتعلق ب الإسلام وقيمه وشرائعه ولا يسعهم إلا أن يقدموا اعتذارهم وتوبتهم الكاذبة إذا ماتم اعتقالهم.أو مساءلتهم.
تحيه طيبة الى قراء هبة بريس والى كاتب هدا الاستعطاف
رفيق بوبكر ممثل ابن الشعب وسقط في المحظور مرارا ورغم ذلك كنت دايما أجد له العبد وحتى الآن والله يحز في نفسي ما وصل إليه حاله وانا هنا لا اقدم الموضعية ولا اعطي الدروس لكن قد بلغ السيل الزبي فريق لم يعتبر من اخطاءه السابقة و هي كثيرة ولم يرقى إلى أن يتحمل مسؤوليته كاب ورب عاءلة لكي يعيلها وحتى إختيار رفاق دربه.ما شاهدته اوجعني كثيرا وكأنه مراهق مدفوع
كلامه عن الدين بهده الطريقة وكأنه هو الدي لا يخاف ويتزعم مجموعته ااسافهة. كلنا يخطء لكن يا اخي الا الدين فانت ممثل على الأقل استر نفسك حتى لا تغضب الله وتغضب الناس و حتى لا يؤثر ما فعلته بشغلك وعائلتك.
والله يا رفيق انت عزيز علي لكن….
ارجو من السلطات تطبيق القانون في رفيق ومن كان معه حتى يكونوا عبرة للآخرين
و للاسف رفيق لم يعتبر مما فعله سابقا
م.الحبشي كندا
ان كنت تراه اوفى فذلك يقتصر على وجهة نظرك لا تحاول ان توهمنا ان زلة كهذه تعامل معها اجدادنا بمجرد الاعتذار
المهم ان يتوب ويستغفر ربه واعتذاره دليل أنه لم يقصد ان يسيء لدينه .