رفيق بوببكر….الدية عند الكرام الاعتذار

منذ 9 ساعات
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القسم الفني _ هبة بريس
رفيق بوبكر….اينما وليت بصرك في هذا الفضاء الازرق تجد زرقة من قصاص لهذا الفنان المحبوب جماهيريا الذي غفل واستغفل حتى وقع في المحظور وقال ما قاله بسبب بوهيميته التي انزاحت عن شقها الواعي لتدخل في خمرة اللاوعي وسكراته الغير محسوبة…
فلا شك أن هذا الإنسان احتاج إلى رجة مثل هاته لتوقظه من غفلته..فالصورة التراجيدية التي انتشرت لزوجته واطفاله الصغار الابرياء وهم يتوسلون قبول طلب الاعتذار من المجتمع تعد في حذ ذاتها بادرة اصلاحية يتوق اليها الوعي الجمعي الذي يستلهم من تراث اجدادنا قيمه الشماء…..فقديما قال اسلافنا : ان الدية عند الكرام هي الاعتذار …
ورفيق بتوبته الى خالقة الكريم واعتذاره الى جمهوره يكون قد قضي واوفى امرا يعد مقبولا في وضع نهاية لهذه النازلة التي تتطلب اصلاحا مؤثثا بتجليات الرحمة اكثر منه زجرا سالبا للحرية سيعود لا محالة بالبؤس والسوء على اسرته التي ستفتقد مكرهة رمزية الرجل في اعلاء بنيانها…
فاصلاح مسارنا لا يحتاج منا كبير عناء ولا كبير شقاء، فهو أسهل من أن يتخذ المواطن القرار ويستشف الموعظة ويعزم متوكلا على الله.. وهو ما نتمناه لرفيق بوبكر الذي يظل فنانا نقي السريرة متوهج الاوصال  مهما ولت به الادبار.

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‫5 تعليقات

  1. السيد سب الايمة والدين واسهزا بالوضوا وأعتقد أن الصورة التي كان عليها لاتدل انه كان سكرانا وبالتالي فهو يقصد مايقول و جب عقابه

  2. هناك أشخاص آخرون يستهزئون بالإسلام ويسبون الرسول عبر حساباتهم في وسائل التواصل ومن بينهم أستاذ اجتماعيات معروف بالقنيطرة..هؤلاء الفاسقون ومنهم مرتدون عن الإسلام إن رأوا رفيق بوبكر حصل على العفو سيجدون الفرصة سانحة لهجومهم على كل مايتعلق ب الإسلام وقيمه وشرائعه ولا يسعهم إلا أن يقدموا اعتذارهم وتوبتهم الكاذبة إذا ماتم اعتقالهم.أو مساءلتهم.

  3. تحيه طيبة الى قراء هبة بريس والى كاتب هدا الاستعطاف
    رفيق بوبكر ممثل ابن الشعب وسقط في المحظور مرارا ورغم ذلك كنت دايما أجد له العبد وحتى الآن والله يحز في نفسي ما وصل إليه حاله وانا هنا لا اقدم الموضعية ولا اعطي الدروس لكن قد بلغ السيل الزبي فريق لم يعتبر من اخطاءه السابقة و هي كثيرة ولم يرقى إلى أن يتحمل مسؤوليته كاب ورب عاءلة لكي يعيلها وحتى إختيار رفاق دربه.ما شاهدته اوجعني كثيرا وكأنه مراهق مدفوع
    كلامه عن الدين بهده الطريقة وكأنه هو الدي لا يخاف ويتزعم مجموعته ااسافهة. كلنا يخطء لكن يا اخي الا الدين فانت ممثل على الأقل استر نفسك حتى لا تغضب الله وتغضب الناس و حتى لا يؤثر ما فعلته بشغلك وعائلتك.
    والله يا رفيق انت عزيز علي لكن….
    ارجو من السلطات تطبيق القانون في رفيق ومن كان معه حتى يكونوا عبرة للآخرين
    و للاسف رفيق لم يعتبر مما فعله سابقا
    م.الحبشي كندا

  4. ان كنت تراه اوفى فذلك يقتصر على وجهة نظرك لا تحاول ان توهمنا ان زلة كهذه تعامل معها اجدادنا بمجرد الاعتذار

  5. المهم ان يتوب ويستغفر ربه واعتذاره دليل أنه لم يقصد ان يسيء لدينه .

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